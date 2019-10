06.10.2019 13:57

İlki 20172de düzenlenen "Erasmusdays Avrupa Festivali"nin üçüncüsü 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında 20 farklı ülkede eş zamanlı etkinliklerle gerçekleştirilecek. Erasmusdays 2019 etkinliği ile Erasmus+ yararlanıcılarının yanı sıra uluslararası hareketlilik ve Avrupa vatandaşlığı ile ilgili tüm paydaşların bir araya getirilmesi hedefleniyor.



2016'dan bu güne AB projeleri yürüten Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Proje Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve gerçekleştirilen Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Dramatizasyon Stajı (2017), Ortaöğretimde Erken Okul Terkinin Önlenmesinde Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar (2018), Avrupa Ülkelerinde Kaynaştırma Eğitiminde Yenilikçi ve Başarılı Uygulamalar Öğrencilerimizin Avrupa'da Montessori Stajı (2019), Metal Teknolojisi Alanında Tig Kaynakçılığı Yöntemi Stajı (2019) projeleri ile birlikte okuldan 51 öğrenci, 36 öğretmen ve yönetici olmak üzere 87 kişinin faydalandığını söyledi.



Bu yıl kabul edilen Ortaöğretimde Akran Zorbalığı ile Mücadelede Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar, Metal Teknolojisi Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerimizin Avrupa'da Kaynakçılık Stajı, Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilio Stajı ve Don't Be Bully, Be friend Fully projelerinde 20 öğrenci ve 36 öğretmenin ve yöneticinin toplamda ise 46 kişinin faydalanmasının hedeflendiğini ifade eden Doğuş, "Söz konusu projeler 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda hazırlandı ve kabul edilen projeler ile birlikte okulumuzda eğitim gören her üç öğrenciden birisi Avrupa'da staj yapma fırsatına ulaşacaktır. Erasmus+ Projeleri kapsamında öğretmen ve öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili yapılan çalışmaları yakından inceleme ve staj yapma imkanı bulacaklar, staj çalışmaları yanında projelerimiz kapsamında öğrenci ve öğretmenlerimizin Avrupa kültürünü yakından tanıma fırsatını da yakalayacaklardır. 12 Ekim #ErasmusDays etkinlikleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından geçmişte yapılan projeler ve devam eden projelerimiz ilgili olarak öğrencilerimize, velilerimize ve ilimizde görev yapan öğretmen-yöneticilere yönelik sunum, film projeksiyonu ve şu ana kadar yapılan etkinlikler ve çıktılar hakkında bir toplantı düzenleyen etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA