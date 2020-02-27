"Erasmus+ Spor Bilgi Günü ve Çalıştayı" Ankara'da düzenlendi

27.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:44

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğinde düzenlenen "Erasmus+ Spor Bilgi Günü ve Çalıştayı"nda, spor federasyonlarına Erasmus+ programında yer alan destekler hakkında bilgi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesislerinde düzenlenen "Erasmus+ Spor Bilgi Günü ve Çalıştayı"na, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ün yanı sıra Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri ile bazı spor federasyonlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, kendisinin de sporla yakından ilgili olduğunu belirterek, "Diplomat olmasaydım beden eğitimi öğretmeni olmak isterdim. Lisede futbol oynadım, lisanslı bir hentbolcuyum. Son dönemde tenise de başladım." diye konuştu.

Erasmus gibi programların Türkiye'nin AB üyelik sürecinde aldığı mesafenin göstergesi olduğunu aktaran Kaymakcı, "AB üyelik süreci istediğimiz hızda gitmiyor ama üyelik sürecinde yararlandığımız birlik programları var. Bunlardan en önemlisi de Erasmus+ programı." dedi.

Türkiye'nin coğrafya, ekonomi, siyaset, tarih ve gelecek açısından Avrupalı bir ülke olduğunu söyleyen Kaymakcı, Avrupa'da spor alanında son dönemde elde edilen önemli başarıların da Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Erasmus+ gibi programların fonlarının büyük kısmının AB'den geldiğini ancak Türkiye'nin bütçesinden katkıların da bu fonlarda yer aldığını hatırlatan Kaymakcı, Türkiye'nin sağlıklı ve sportif bir toplum olarak ilerleyebilmesi için özellikle spor federasyonlarının Brüksel merkezli bu projelere başvurmasının çok önemli olduğunu söyledi.

"Federasyonlarımız Erasmus+ Spor desteklerine başvurmalı"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz de, "Herkes için Erasmus" sloganını işaret ederek çalıştayda "herkes için Erasmus ve herkes için spor" sloganı ile iki önemli unsurun bir araya getirildiğini bildirdi.

Spor alanında AB fonları ile projeler üretilmesi için Bakanlıkta ilgili birimlerin harekete geçtiğini anlatan Ersöz, "Bugün geldiğimiz noktada, geçen sene sadece AB fonları ile değil, çeşitli finans kaynaklarından gerek eğitim gerekse yatırım kapasitemizin desteklenmesi için edindiğimiz fon bugün itibarıyla yaklaşık 50 milyon dolar seviyesindedir. Bu, bir yıllık gayretle ulaşabildiğimiz rakam." diye konuştu.

Federasyon yetkililerini projelere katılmaya davet eden Ersöz, "Bu başlık bizim ciddiyetle üzerinde yoğunlaşmamız gereken ve her bir federasyonumuzun mutlaka bir proje ile katkıda bulunması gerektiğine inandığımız, buradaki başarı ve gayreti federasyonlarımızın performans kriteri olarak da görebileceğimiz bir husus olacak." ifadesini kullandı.

Çalıştay, Erasmus+ Spor desteklerine ilişkin bilgilendirme ve iyi uygulama örneklerininin sunumuyla devam etti.

Kaynak: AA