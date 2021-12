T. C

30/11/2021 Erasmus+ Programı 2022 Yılı Rehberi ve Teklif Çağrıları Yayınlandı. Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında önemli proje destekleri sağladığı Erasmus+ Programının 2022 yılı rehberi ve teklif çağrıları yayınlandı. Erasmus+ Programı, yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.

Erasmus+ Programı yeni dönemde herkesi kucaklayan, daha yeşil ve daha dijital yapısıyla ön plana çıkmakta gençler, öğrenciler, öğretmenler ile her yaştan eğitim katılımcıları ve personeli başta olmak üzere bireylerin öğrenme hareketliliklerini ve kurum ve kuruluşların sınır ötesi işbirliklerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Güncellenen Erasmus+ Program rehberi ve 2022 Yılı Teklif Çağrısı Türkiye Ulusal Ajansı'nın www. ua. gov. tr adresinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Programın Uygulama Alanları Nelerdir?

- Eğitim, - Öğretim, - Gençlik ve - Spor Kimler Başvurabilir?

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları Gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları Ne Tür Projeler Geçerlidir?

- Hareketlilik projeleri: Avrupa ülkelerine eğitim, meslek eğitimi, staj, iş başı eğitimi, gönüllü hizmeti yapma imkanı sağlanmaktadır. - Stratejik Ortaklık projeleri; ile okul eğitimi, meslek eğitimi, yüksek öğretim, kişisel gelişim veya kurumsal kapasite gelişimi gibi alanlarda Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamalar ile yenilikçi yöntem, metot, müfredat vb. çalışmalar ülkemize transfer edilebilecek. eğitim, meslek eğitimi, staj, iş başı eğitimi, gönüllü hizmeti yapma imkanı sağlanmaktadır. Öncelikli Konular Nelerdir?

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Dijital Dönüşüm Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele Demokratik hayata katılım 2022 Yılı Teklif Çağrısı Kapsamında son başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır.

Proje Türü

Son Başvuru Tarihi

Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Yükseköğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği

23 Şubat 2022

Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi Alanlarında Bireylerin Hareketliliği

23 Şubat 2022

Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeleri içeren uluslararası hareketlilik

Erasmus Accreditations in VET, school education and adult education

VET, okul eğitimi ve yetişkin eğitiminde Erasmus Akreditasyonları

19 Ekim 2022

Erasmus Accreditations in the field of youth 19 October at 12: 00

Mobility of individuals in the field of youth

23 Şubat 2022

4 Ekim 2022

DiscoverEU inclusion Action 4 October at 12: 00

Virtual exchanges in the field higher education and youth 20 September

20 Eylül 2022

Ana Eylem 2 - Stratejik Ortaklıklar

Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında işbirliği ortaklıkları

23 Mart 2022

Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları

23 Mart 2022

Eğitim-Öğretim Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları

Okul Eğitimi Mesleki Eğitim Yetişkin Eğitimi Gençlik 23 Mart 2022

4 Ekim 2022

Spor Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları

23 Mart 2022

Mesleki Mükemmelliyet Merkezleri

7 Eylül 2022

Öğretmen Akademileri

7 Eylül 2022

İnovasyon için Ortaklıklar

15 September

İleriye Dönük Ortaklıklar

15 Mart 2022

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

17 Şubat 2022

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme

31 Mart 2022

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

7 Nisan 2022

Spor Alanında Kapasite Geliştirme

7 Nisan 2022

Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri

23 Mart 2022

Ana Eylem 3- Politika Reformları İçin Destek

Gençlerle Gençlik Alanındaki Karar Alıcıların Buluşmaları

24 Haziran 2021

Özel Eylem

Jean Monnet Faaliyetleri ve Ağlaro

1 Mart 2022

Avrupa Gençliği Bir Arada

22 Mart 2022

Avrupa Dayanışma Programı-ESC

Gönüllülük Projeleri (Ulusal ESC11)

Gönüllülük Projeleri (Uluslararası ESC11)

Dayanışma Projeleri (ESC31)

Daha fazla bilgi için Sivas Valiliği Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezine başvurabilirsiniz.

Adres: Hükümet Konağı-58040, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Tel/Faks: 0 346 223 91 01

