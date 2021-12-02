Erasmus+ Programı 2022 Yılı Rehberi ve Teklif Çağrıları Yayınlandı
T. CSİVAS VALİLİĞİAVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON MERKEZİBASIN DUYURUSU30/11/2021 Erasmus+ Programı 2022 Yılı Rehberi ve Teklif Çağrıları Yayınlandı.
T. C
SİVAS VALİLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON MERKEZİ
BASIN DUYURUSU
30/11/2021 Erasmus+ Programı 2022 Yılı Rehberi ve Teklif Çağrıları Yayınlandı. Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında önemli proje destekleri sağladığı Erasmus+ Programının 2022 yılı rehberi ve teklif çağrıları yayınlandı. Erasmus+ Programı, yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir.
Erasmus+ Programı yeni dönemde herkesi kucaklayan, daha yeşil ve daha dijital yapısıyla ön plana çıkmakta gençler, öğrenciler, öğretmenler ile her yaştan eğitim katılımcıları ve personeli başta olmak üzere bireylerin öğrenme hareketliliklerini ve kurum ve kuruluşların sınır ötesi işbirliklerini desteklemeyi hedeflemektedir.
Güncellenen Erasmus+ Program rehberi ve 2022 Yılı Teklif Çağrısı Türkiye Ulusal Ajansı'nın www. ua. gov. tr adresinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Programın Uygulama Alanları Nelerdir?
- Eğitim, - Öğretim, - Gençlik ve - Spor Kimler Başvurabilir?
Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları Gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları Ne Tür Projeler Geçerlidir?
- Hareketlilik projeleri: Avrupa ülkelerine eğitim, meslek eğitimi, staj, iş başı eğitimi, gönüllü hizmeti yapma imkanı sağlanmaktadır. - Stratejik Ortaklık projeleri; ile okul eğitimi, meslek eğitimi, yüksek öğretim, kişisel gelişim veya kurumsal kapasite gelişimi gibi alanlarda Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamalar ile yenilikçi yöntem, metot, müfredat vb. çalışmalar ülkemize transfer edilebilecek. eğitim, meslek eğitimi, staj, iş başı eğitimi, gönüllü hizmeti yapma imkanı sağlanmaktadır. Öncelikli Konular Nelerdir?
Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Dijital Dönüşüm Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele Demokratik hayata katılım 2022 Yılı Teklif Çağrısı Kapsamında son başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır.
Proje Türü
Son Başvuru Tarihi
Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Yükseköğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği
23 Şubat 2022
Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi Alanlarında Bireylerin Hareketliliği
23 Şubat 2022
Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkeleri içeren uluslararası hareketlilik
Erasmus Accreditations in VET, school education and adult education
VET, okul eğitimi ve yetişkin eğitiminde Erasmus Akreditasyonları
19 Ekim 2022
Erasmus Accreditations in the field of youth 19 October at 12: 00
Mobility of individuals in the field of youth
23 Şubat 2022
4 Ekim 2022
DiscoverEU inclusion Action 4 October at 12: 00
Virtual exchanges in the field higher education and youth 20 September
20 Eylül 2022
Ana Eylem 2 - Stratejik Ortaklıklar
Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında işbirliği ortaklıkları
23 Mart 2022
Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları
23 Mart 2022
Eğitim-Öğretim Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları
Okul Eğitimi Mesleki Eğitim Yetişkin Eğitimi Gençlik 23 Mart 2022
4 Ekim 2022
Spor Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları
23 Mart 2022
Mesleki Mükemmelliyet Merkezleri
7 Eylül 2022
Öğretmen Akademileri
7 Eylül 2022
İnovasyon için Ortaklıklar
15 September
İleriye Dönük Ortaklıklar
15 Mart 2022
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme
17 Şubat 2022
Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme
31 Mart 2022
Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
7 Nisan 2022
Spor Alanında Kapasite Geliştirme
7 Nisan 2022
Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri
23 Mart 2022
Ana Eylem 3- Politika Reformları İçin Destek
Gençlerle Gençlik Alanındaki Karar Alıcıların Buluşmaları
24 Haziran 2021
Özel Eylem
Jean Monnet Faaliyetleri ve Ağlaro
1 Mart 2022
Avrupa Gençliği Bir Arada
22 Mart 2022
Avrupa Dayanışma Programı-ESC
Gönüllülük Projeleri (Ulusal ESC11)
Gönüllülük Projeleri (Uluslararası ESC11)
Dayanışma Projeleri (ESC31)
Daha fazla bilgi için Sivas Valiliği Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezine başvurabilirsiniz.
Adres: Hükümet Konağı-58040, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Tel/Faks: 0 346 223 91 01
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