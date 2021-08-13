Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları
Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru SonuçlarıDeğerli ÖzÜ Mensupları,Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Personel Hareketliliği başvuru sonuçları ve sıralama listesini bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.
Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları
Değerli ÖzÜ Mensupları,
Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Personel Hareketliliği başvuru sonuçları ve sıralama listesini bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz. Başvuru sahiplerinin, listede yer alan kişisel bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gizlenmektedir. Seçilen personele gün içinde ayrı bir e-posta iletileceğini ve başvuru numaralarıyla birlikte gerekli belgeler hakkında bilgilendirme yapılacağını belirtiriz.
Uluslararası Değişim Programları Ekibi
Kaynak: Habermetre