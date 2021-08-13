Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru SonuçlarıDeğerli ÖzÜ Mensupları,Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Personel Hareketliliği başvuru sonuçları ve sıralama listesini bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.