ERASMUS öğrencileri fotoğraf çekmek için Kars'a gitti

ANKARA - ERASMUS programı ile eğitim görmek için geçici olarak Türkiye'ye gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde imzalanan protokol kapsamında Doğu Ekspresi ile Kars'a doğru yola çıktılar.

TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin Doğu Ekspresi ile Kars'a seyahat etmeleri sağlandı. Doğu Ekspresi ile seyahat edecek olan ERASMUS öğrencilerini Ankara Garı'ndan, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı uğurladı.

Uğurlama öncesinde açıklamalardan bulunan TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, imzalanan protokol sayesinde ERASMUS öğrencilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Tam O An' fotoğraf yarışmasına katılmak için fotoğraf çekmek üzere Doğu Ekspresi ile Kars'a gittiğini belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayelerinde düzenlenen 'Doğu Ekspresi Tam O An' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü 2020'de ilk kez uluslararası olarak düzenlenecek. Bu kapsamda, Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler 'Uluslararası Tam O An Fotoğraf Yarışması' için fotoğraf çekmek üzere Doğu Ekspresi, Turistik Doğu Ekspresi, Güney/Kurtalan Ekspresi ve Van Gölü Ekspresleri ile seyahat edebilmeleri amacıyla iş birliği protokolü imzalanmıştır" diye konuştu.

Yazıcı, imzalanan protokolle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 'Türkiye Bursları' ile öğrenim gören yabancı öğrencilerin, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünü fotoğraf sanatının gücüyle ortaya koymalarına yardımcı olunması amaçlandığını aktardı.

Öğrencilerin, gezi rotalarından biri olan Doğu Ekspresi ile tanıklık edecekleri doğayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirme fırsatı bulacaklarını dile getiren Yazıcı, "Öğrenciler, seyahatler esnasında çektikelri fotoğraflarla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde uluslararası olarak düzenlenecek 'Uluslararası Tam O An' fotoğraf yarışmasına katılacak. Proje, uluslararası öğrencilerin ülkemize ve üniversitelerine uyumlarına yardımcı olacağı gibi, ülkemizin doğal ve kültürel tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Protokol kapsamında ilk öğrenci grubu, 9 Mart 2020 tarihinde saat 17.55'de Ankara'dan hareket eden Doğu Ekspresi ile gidecek. Bu seyahatte İtalya, Polonya, Estonya, Küba, Kazakistan, Mısır, Afganistan, Kazakistan, Sao Tome Principe, Arnavutluk, Çad, Azerbaycan, Fas ve Türkiye'den 18 öğrenci katılacak" ifadelerini aktardı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ise, imzalanan protokol kapsamında öğrencilerin seyahat etmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu aktararak, "Aslında hem sosyal sorumluluk projesi hem bir farkındalık projesi hem de ülkemizi tanıtma, uluslararası çok farklı öğrencilerin bir araya geldiği, hem kültür sanat için çaba gösterip fotoğraf çekecekleri hem de ülkemizi değerleriyle, gelenekleriyle ve kültürüyle tanıyacakları bir gezi, gerçekten çok şanslılar. Öğrencilerimizin böyle bir etkinlik içerisine katılmasından, buna Ankara Üniversitesi olarak destek olmamızdan, Taşımacılık Genel Müdürlüğümüzün de destek olmasından çok mutluyuz. Protokolü imzalayalı iki ay oldu sanıyorum ama ilk meyvesini burada gördük. Keşke biz de öğrenciler yerinde olsaydık ve o seyahate katılabilseydik. Ben bunun çok etkili olup, etkin sonuçlar doğuracağını, her birinin ülkemiz hakkında çok daha detaylı bilgiyle ülkelerine döneceklerini düşünüyorum" dedi.

ERASMUS programıyla Moskova'dan Ankara'ya gelen ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuduğunu ifade eden Alexandra, heyecanlı olduğunu bildirerek, "Karsa gitmeyi uzun zamandır dört gözle bekliyordum. Çok heyecanlıyım, bu fırsat için çok teşekkür ediyorum. Türkçeyi, Moskova Devlet Üniversitesinde 2,5 yıldır öğreniyorum. Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordum. Çok heyecanlıyım, bu gezi çok iyi olacak" şeklinde konuştu.

Eğitim görmek için Kazakistan'dan gelen Liliya da, Türkiye'de ilk yılı olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini kaydederek, "Türkiye'de ilk yılım, TÖMER öğrencisiyim. Bu yıl Türkçeyi öğreniyorum. Seneye doktorama başlayacağım, koordinatörümüz bize Doğu Ekspresini söyledi ve çok heyecanlandık. Gitmeyi çok istiyordum. Bu geziyi daha öncede çok istiyordum ama öğrenciler için çok pahalıydı. Bu bize iyi bir fırsat oldu. Öğrenciler olarak güzel fotoğraflar çekeceğimizi düşünüyorum ve arkadaşlarımla iyi zaman geçirmek istiyorum. Türkiye'yi çok sevdim çünkü akraba ülkeyiz" diye konuştu.

ERASMUS öğrencileri, konuşmaların ardından TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş tarafından Ankara Garı'ndan uğurlandı.

