ERASMUS+ KA2 İçin Çoğaltıcı Etkinliği Düzenlendi

Üniversitemiz ile Hacettepe Üniversitesi ve Avusturya, İspanya ortaklığında yürütülecek ERASMUS+ KA2 "Etkileşimsel Beceri Gelişimine Yönelik Yabancı Dilde Görev Tasarımının Dijitalleştirilmesi" Projesi için konferans ve grup çalışması (workshop) düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ülkemizin ve dünyanın en büyük üniversiteleri ile iş birliği kurarak önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda yürütülen Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ERASMUS+ KA2 "Digitizing Pedagogical Task Design for Interactional Competence" (Etkileşimsel Beceri Gelişimine Yönelik Yabancı Dilde Görev Tasarımının Dijitalleştirilmesi) projesi için Üniversitemiz ev sahipliğinde konferans ve grup çalışması düzenlendi.

Çoğaltıcı Etkinliği (Multiplier Event) olarak tasarlanan etkinliklere ülkemizin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumları temsilcileri ile Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız ve projenin Üniversitemiz Koordinatörü Prof. Dr. Eda Üstünel katıldı.

Yürütücülüğünü Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Balaman'ın yaptığı ERASMUS+ KA2 destekli proje, Avusturya Innsbruck Üniversitesi, İspanya Autònoma de Barcelona Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortaklığında yürütülüyor.

Proje Çoğaltıcı Etkinliğinin sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, katılımcılara katılım belgelerini takdim etti.

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