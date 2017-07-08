Erasmus+ka2 Güvenli Hayvan Kurtarma Kapasitesi" Kongresi

Aksaray'da "ERASMUS+KA2 Güvenli Hayvan Kurtarma Kapasitesi" konulu kongre düzenlendi.



Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ve Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Kilis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Slovenya ve Makedonya Üniversitelerinin ortaklığında yürütülen "ERASMUS+KA2 Güvenli Hayvan Kurtarma Kapasitesi"konulu kongre, üniversite Konferans Saolu'nda gerçekleştirildi.



AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği projesi kapsamında yapılan kongrenin açılışının yapıldığını söyledi.



Kongre kapsamında güvenli hayvan kurtarma konusunda bildirile sunulacağını aktaran Türkmen, "Güvenli hayvan kurtarma eğitim merkezi sadece Aksaray'da mevcut. Bu eğitim merkezinde hem Türkiye'den hem de dünyadan gelen kişilere 20 kişilik guruplar halinde sertifikalı eğitimler vereceğiz. Proje ile Türkiye'de güvenli hayvan kurtarma kapsamında yapmış olduğumuz çalışmaları hem kurtarıcı için hem de hayvanlar için daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Bu şekilde oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Kongrede yerli ve yabancı katılımcılarla birlikte 41 bildiri ve 9 poster sunumu yapılacağı öğrenildi.