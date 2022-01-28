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Erasmus heyeti Kartepe'de

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erasmus heyeti Kartepe'de

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Erasmus heyetinde yer alan öğretmen ve öğrencileri misafir etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Erasmus heyetinde yer alan öğretmen ve öğrencileri misafir etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Suadiye Ortaokulu tarafından yürütülen Erasmus+ KA229 projesi (Mens Sana in Corpore Sano: Young healthy students) kapsamında Kartepe'ye gelen İspanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Kütahya'dan toplam 12 öğretmen ve 38 öğrenci ile buluştu.

Antik Köfte Sosyal Tesislerinde yabancı konuklarını misafir eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Erasmus projesi kapsamında bir çok farklı ülkeden Kartepemize gelen yabancı öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldik. Burada olmanızdan dolayı mutluyum. Eğitim kapsamında yapılan etkinliklere elimizden gelen desteği verdik vermeye devam ediyoruz. İnşallah Kartepemizde unutulmaz, çok güzel anılar biriktirir ve tekrar ziyaret edersiniz. Eğitime katkılarınız için tüm hocalarıma teşekkür ederim" dedi. - KOCAELİ

Erasmus heyeti Kartepe'de

Erasmus heyeti Kartepe'de

Erasmus heyeti Kartepe'de

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mustafa Kocaman, İspanya, Kütahya, Erasmus, Yerel, Haber

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