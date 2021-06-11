Erasmus+ Değişim Programı Staj Hareketliliği Başvuruları Hk
Erasmus+ Değişim Programı kapsamında, Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı 2020 Proje Dönemi başvuruları 07. 06. 2021 - 17. 06. 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
Erasmus+ Değişim Programı kapsamında, Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı 2020 Proje Dönemi başvuruları 07. 06. 2021 - 17. 06. 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruya ilişkin tüm ayrıntılar ve başvuru belgeleri erasmus. erdogan. edu. tr sayfasında yer almaktadır.
Kaynak: Habermetre