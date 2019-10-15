"Er-Rızk Camisi yeni yerinde ibadete açık olacak"

15.10.2019 14:22

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde taşınacak son eser olan bin 700 tonluk Er-Rızk Camisi'nin taşınma işlemi sürüyor.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınması sürecinde sona gelindi.

Baraj göl alanından etkilenen Hasankeyf Aşağı Şehir'de yer alan Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi külliyesi, taç kapı ve çeşme, Süleyman Han Camisi külliyesi ve minaresi bütüncül bir yaklaşım ve son derece titiz yöntemlerle bu alandan taşınarak, nihai yerlerinde konumlandırıldı.

Taşınacak son eser olan yaklaşık bin 700 ton ağırlığındaki Er-Rızk Camisi'nin kaldırma işlemleri devam ediyor.

"Yeni yerinde ibadete açık olacak"

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Er-Rızk Camisi'nin en geç 1,5 ay içerisinde Kültürel Park Alanı'na taşınmasını planladıklarını söyledi.

Ilısu Barajı HES Projesi kapsamında kültürel çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kösalı, bir yandan Ilısu Barajı'nda su tutma işlemleri devam ederken bir yandan da eski Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşıma işlemlerini sürdürdüklerini aktardı.

Kösalı, "Şu ana kadar 6 eserimizi taşıyarak Arkeopark'taki Kültürel Park Alanı'nda yeni yerlerine yerleştirdik. Yamaç Külliyesi'ni yerinde koruma altına aldık. Bugün de taşınacak en son eser olan Er-Rızk Camisi'nin taşınma işlemlerine başladık." dedi.

Teknik olarak 6 aydır camide çalışmaların sürdüğüne işaret eden Kösalı, "Eser 4,5 metre yükselterek platform ile götüreceğiz. Bu eseri de taşımak zorundayız çünkü barajda su yükseliyor. Eseri en geç 1,5 ay içerisinde buradan çıkartmayı planlıyoruz. Er-Rızk Camisi taşındıktan sonra yeni yerinde ibadete açık olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA