Yeni Seçim Şarkısının Mimarı, Erdoğan ile Çalışmasının Fotoğrafını Paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısı ilk kez AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde vatandaşlara dinletildi. "Er Oğlu Erdoğan" şarkısının mimarı Ceyhun Çelikten'in hazırlık esnasında Erdoğan ile birlikte yer aldığı kareler sosyal medyada yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez dinlettiği 'Er oğlu Erdoğan' isimli şarkısını Ceyhun Çelikten hazırladı. Şarkı ilk kez Ankara'da AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi öncesi gençlere dinletildi.
ŞARKIDA ERDOĞAN ŞİİR OKUYOR
Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor.
"Er Oğlu Erdoğan" şarkısının mimarı Ceyhun Çelikten'in hazırlık esnasında Erdoğan ile birlikte yer aldığı kareler sosyal medyada paylaşıldı.
CEYHUN ÇELİKTEN KİMDİR?
Ceyhun Çelikten, babası Şükrü Çelikten gibi müzisyendir.AK Parti'nin seçim şarkısını yapan Ceyhun Çelikten, başarılı işlere imza atarak AK Parti'nin Cumhurbaşkanı seçimi için Eroğlu Erdoğan şarkısıyla gündeme tekrar gelmiştir.
Murat Ceyhun Çelikten, 1981'de İzmit'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmit'te tamamlayan Çelikten bu süreç içerisinde Türk Musikisi ustadı, babası Şükrü Çelikten tarafından müziği soluyarak yetiştirildi.
1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak profesyonel müzik hayatına atıldı. Konservatuardan başarı ile mezun olduktan sonra geniş bir müzik birikimine sahip olan Çelikten, aranjör, müzik yönetmenliği, besteci ve müzisyen kimliği ile bir çok başarılı işe imza attı. Bunlardan bazıları; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Emrah, Kutsi, Hüsnü Şenlendirici, Mercan Dede, Göksel Baktagir, Melehat Gülses, Harem, Akatay Project.
27 yaşındaki Çelik'ten müzik geçmişine 400'ü aşkın eser sığdırdı.