Er meydanlarının sarı fırtınası Pamukkale'de güreşecek
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Er meydanlarının sarı fırtınası Pamukkale'de güreşecek

Er meydanlarının sarı fırtınası Pamukkale'de güreşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri yağlı güreşin önemli isimlerini ağırlıyor.

Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri yağlı güreşin önemli isimlerini ağırlıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin altın kemerli başpehlivanlarından İsmail Balaban, bu yıl ilk kez Pamukkale Yağlı Güreşlerinde boy gösterecek.

Pamukkale Yağlı Güreşleri, şehir merkezinde ilk kez yapılmasının yanı sıra içinde birçok ilkleri barındırmaya devam ediyor. Pamukkale Yağlı Güreşleri 38 başpehlivan olmak üzere 500 pehlivana ev sahipliği yapıyor. Pamukkale'de er meydanında çıkan pehlivanlar, kıyasıya mücadelelerine başladılar. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki eşliğinde, başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı güreş severleri selamladılar.

Er meydanlarının sarı fırtınası

Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemerli er meydanlarının sarı fırtınası diye anılan İsmail Balaban, ilk kez Pamukkale'de güreşecek. Sarı fırtına İsmail Balaban, Kırkpınar'da güreşmediğine dikkat çekerek, Pamukkale'de güreşeceğini ifade edip, 'Hedefim burada başpehlivan olmak' dedi. - DENİZLİ

Er meydanlarının sarı fırtınası Pamukkale'de güreşecek
Er meydanlarının sarı fırtınası Pamukkale'de güreşecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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