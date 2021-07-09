Er Meydanı'nda 'koronavirüse' geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Er Meydanı'nda 'koronavirüse' geçit yok

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

Er Meydanı'nda 'koronavirüse' geçit yok Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Er Meydanı'nda tüm sağlık önlemlerinin alındığını belirterek, PCR testi negatif olmayan pehlivanların müsabakalara katılmasına...

Er Meydanı'nda 'koronavirüse' geçit yok

EDİRNE - Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Er Meydanı'nda tüm sağlık önlemlerinin alındığını belirterek, PCR testi negatif olmayan pehlivanların müsabakalara katılmasına izin verilmediğini açıkladı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. 2 bin 160 pehlivanın kıran kırana mücadele gerçekleştireceği güreşlere, güreş severlerinde yoğun ilgisi var. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm kontrollerin alındığını anlatan Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, Er Meydanı'na girişlerin sağlandığı köprülerden giriş yapan vatandaşların termal ve manuel ateş ölçerlerle vücut ısılarının ölçüldüğünü söyledi.

HES kodu riskli olanlar karantinaya alınıyor

Girişlerde ayrıca HES kodu sorgulaması da yapıldığını vurgulayan Yıldırım, HES kodu riskli olan kişilere karantina uygulandığını anlattı. Müsabakalara katılan pehlivanların PCR testi kontrolünden geçirildiğinin altını çizen Yıldırım, PCR testi bulunmayan pehlivanlara PCR testi yapıldığını açıkladı. Yıldırım, müsabaka öncesi ve sonrası güreş alanının dezenfekte edildiğine de vurgu yaptı.

Er Meydanı'nda 'koronavirüse' geçit yok
Er Meydanı'nda 'koronavirüse' geçit yok
Er Meydanı'nda 'koronavirüse' geçit yok
Er Meydanı'nda 'koronavirüse' geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Melisa Döngel Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mario Balotelli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Er Meydanı'nda 'koronavirüse' geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 22:36:46. #1.14#

title