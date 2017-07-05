Er Meydanı Modernizasyonu Gelecek Yıla Tamamlanacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, haftaya başlayacak 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği Kırkpınar Er Meydanı'nın gelecek yılki organizasyona kadar tamamlanacağını bildirdi.



Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, başkanlık ettiği belediye meclis salonunda gerçekleşen Edirne Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında, Kırkpınar Er Meydanı'nın modernizasyon çalışmalarının 2017 yatırım programına alındığını belirtti.



Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la görüşmeleri sonrası varılan mutabakatla Er Meydanı'nın 25 yıllığına kullanım hakkının bakanlığa şartlı olarak tahsis edildiğini anımsatan Gürkan, "Edirne Belediyesi Meclisi olarak Kırkpınar alanın bulunduğu koordinatlarıyla sadece 5 bin dönümlük Sarayiçi alanının sadece Kırkpınar Ermeydanı kısmını 25 yıllığına şartlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis ettik. Buradaki şart da şuydu, Kırkpınar haftasında Er Meydanı'nı Edirne Belediyesi kullanacak. Yıllık kalan haftalarda da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılacak bir protokolle müştereken kullanacağız." dedi.



Kırkpınar Er Meydanı modernizasyonunun seneye tamamlanacağını ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:



"Bu modernizasyon Kalkınma Bakanlığının devlet yatırım programına alınması sözlü olarak tamamlanmıştı. Kırkpınar Er Meydanı Modernizasyon projesi hafta başında da yazılı olarak resmi bir şekilde devlet yatırım programına alındı. Hem belediyemiz için hem Kırkpınarımız için hem de yağlı güreş camiası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projenin 2018'e kadar yetişmesi planlanıyor."