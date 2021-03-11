Er Meydanı, mayısta Kumluca güreşleri ile açılıyor
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Er Meydanı, mayısta Kumluca güreşleri ile açılıyor

11.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:14
Er Meydanı, mayısta Kumluca güreşleri ile açılıyor

ANATALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısından, er meydanının 15-16 Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılması kararı çıktı.

ANATALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısından, er meydanının 15-16 Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılması kararı çıktı.

Ata sporu yağlı güreşe gönül veren belediyelerden oluşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısı, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapıldı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, birliğe üye belediyelerin başkanları ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim katıldı.

BAŞKAN BÖCEK TEKRAR ÜYE OLDUToplantının ardından açıklama yapan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Muhittin Böcek'e güreşe desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Birliğimiz güçleniyor gücüne güç katıyor. Sakarya ve Bursa Büyükşehir belediyelerimiz artık resmi olarak üyemiz. Antalya biliyorsunuz Menderes Türel zamanında bir ara vermişti. Ama Muhittin Başkan seçildikten sonra tekrar üyeliği gündeme aldı ve birliğimizi güçlendirdi. Muhittin Böcek spora siyaset üstü yaklaşıyor, biz de aynı fikirdeyiz. Birliğimizde bu esastır" dedi. GÜREŞ HASRETİ BİTİYORYılmaz, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yağlı güreşlerin bu yıl 15-16 Mayıs'ta Kumluca Güreşleri ile başlayacağını müjdeleyerek, "Buraya gelmeden önce ilgili bakanlıklarla da görüşmeler yaptık. 15-16 Mayıs'ta, bayramdan hemen sonra Kumluca güreşleriyle er meydanımızı açıyoruz. Pandemi önlemlerini alarak hasretle beklediğimiz güreşlerimizi yapacağız" diye konuştu.27 YILDIR TAM DESTEKBüyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek, er meydanının Kumluca güreşleri ile açılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. 27 yıldır ata sporu güreşe siyaset üstü yaklaşarak, kimseyi ötekileştirmeden her türlü desteği verdiğini ifade eden Başkan Böcek, şöyle konuştu: "Çok güzel bir günü yaşıyoruz. Güreşlerimiz başlıyor. Sosyal mesafeyi koruyarak, yasa yönetmelik içerisinde, Bakanlarımızın da izniyle elimizden geleni yapacağız. Sağlığımız önemli. Bütün vatandaşların duyarlı olmasını istiyorum. Ata sporumuzu kurallara dikkat ederek, aynı azim ve kararlılıkla devam ettirmek istiyoruz."

Er Meydanı, mayısta Kumluca güreşleri ile açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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