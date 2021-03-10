Er Meydanı Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılıyor
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Er Meydanı Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılıyor

10.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:35
Er Meydanı Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılıyor

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin Encümen Toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde yapıldı.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin Encümen Toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıdan er meydanının 15-16 Mayıs'ta Kumluca Güreşleri ile açılması kararı çıktı.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin Encümen Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapıldı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birliğe üye belediyelerin başkanları ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim katıldı.

"Başkan Böcek tekrar üye oldu"

Toplantının sonunda açıklama yapan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Birliğimiz güçleniyor gücüne güç katıyor. Sakarya ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri artık resmi olarak üyemiz. Antalya biliyorsunuz Menderes Türel zamanında bir ara vermişti. Ama Muhittin Başkan seçildikten sonra tekrar üyeliği gündeme aldı ve birliğimizi güçlendirdi. Muhittin Böcek spora siyaset üstü yaklaşıyor, Biz de aynı fikirdeyiz. Birliğimizde bu esastır" diye konuştu.

"Güreş hasreti bitiyor"

Yılmaz, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yağlı güreşlerin bu yıl 15-16 Mayıs'ta Kumluca Güreşleri ile başlayacağını müjdeleyerek, "Buraya gelmeden önce ilgili bakanlıklarla da görüşmeler yaptık. 15-16 Mayıs'ta, bayramdan hemen sonra Kumluca güreşleriyle er meydanımızı açıyoruz. Pandemi önlemlerini alarak hasretle beklediğimiz güreşlerimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

"27 yıldır tam destek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek, er meydanının Kumluca güreşleri ile açılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. 27 yıldır ata sporu güreşe siyaset üstü yaklaşarak, kimseyi ötekileştirmeden her türlü desteği verdiğini ifade eden Başkan Böcek, "Çok güzel bir günü yaşıyoruz. Güreşlerimiz başlıyor. Sosyal mesafeyi koruyarak, yasa yönetmelik içerisinde, Bakanlarımızın da izniyle elimizden geleni yapacağız. Sağlığımız önemli. Bütün vatandaşların duyarlı olmasını istiyorum. Ata sporumuzu kurallara dikkat ederek, aynı azim ve kararlılıkla devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Er Meydanı Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılıyor
Er Meydanı Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılıyor
Er Meydanı Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılıyor
Er Meydanı Mayıs'ta Kumluca güreşleri ile açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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