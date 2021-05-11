"Er meydanı" Kumluca güreşleri için hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Er meydanı" Kumluca güreşleri için hazırlanıyor

'Er meydanı' Kumluca güreşleri için hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Spor

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerin, 22-23 Mayıs tarihlerinde ilçede düzenlenecek güreşlerle tekrar başlayacağını bildirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerin, 22-23 Mayıs tarihlerinde ilçede düzenlenecek güreşlerle tekrar başlayacağını bildirildi.

Köleoğlu, AA muhabirine, salgın nedeniyle bir yıldır düzenlenemeyen yağlı güreşler için "er meydanı"nın ilk olarak Kumluca'da açılacak olmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu yetkililerince yapılan değerlendirmede bu yıl müsabakaların Türkiye genelinde 4 ayrı noktada düzenlenmesine karar verildiğini hatırlatan Köleoğlu, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hareket edildiğini vurguladı.

Ata sporuna özlemin arttığını dile getiren Köleoğlu, "Organizasyonu 22-23 Mayıs tarihlerinde ilçemizde yapacağız. Salgına karşı önlemlerimizi alarak hasretle beklediğimiz güreşlerimizi yapacağız. Biz de sezonun ilk güreşleri için titizlikle hazırlanıyoruz. Bu yılki güreşlerimiz salgın nedeniyle seyircisiz olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Cyle Larin Ozan Tufan Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Er meydanı" Kumluca güreşleri için hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 10:30:32. #1.15#

title