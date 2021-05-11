"Er meydanı" Kumluca güreşleri için hazırlanıyor

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerin, 22-23 Mayıs tarihlerinde ilçede düzenlenecek güreşlerle tekrar başlayacağını bildirildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerin, 22-23 Mayıs tarihlerinde ilçede düzenlenecek güreşlerle tekrar başlayacağını bildirildi.

Köleoğlu, AA muhabirine, salgın nedeniyle bir yıldır düzenlenemeyen yağlı güreşler için "er meydanı"nın ilk olarak Kumluca'da açılacak olmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu yetkililerince yapılan değerlendirmede bu yıl müsabakaların Türkiye genelinde 4 ayrı noktada düzenlenmesine karar verildiğini hatırlatan Köleoğlu, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hareket edildiğini vurguladı.

Ata sporuna özlemin arttığını dile getiren Köleoğlu, "Organizasyonu 22-23 Mayıs tarihlerinde ilçemizde yapacağız. Salgına karşı önlemlerimizi alarak hasretle beklediğimiz güreşlerimizi yapacağız. Biz de sezonun ilk güreşleri için titizlikle hazırlanıyoruz. Bu yılki güreşlerimiz salgın nedeniyle seyircisiz olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak