ER MEYDANI KONYAALTI'NDA KURULUYOR

23. Geleneksel Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri23. Geleneksel Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri?? 25 Temmuz 2021, Pazar? 09: 00??Feslikan Yaylası, Konyaaltı, Antalya?? Güreş müsabakaları pandemi tedbirleri kapsamında 1/3 seyirci kapasitesi ile yapılacak olup girişler maske ve HES kodu...