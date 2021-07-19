ER MEYDANI KONYAALTI'NDA KURULUYOR
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ER MEYDANI KONYAALTI'NDA KURULUYOR

ER MEYDANI KONYAALTI'NDA KURULUYOR
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23. Geleneksel Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri23. Geleneksel Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri?? 25 Temmuz 2021, Pazar? 09: 00??Feslikan Yaylası, Konyaaltı, Antalya?? Güreş müsabakaları pandemi tedbirleri kapsamında 1/3 seyirci kapasitesi ile yapılacak olup girişler maske ve HES kodu...

23. Geleneksel Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri23. Geleneksel Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri?? 25 Temmuz 2021, Pazar? 09: 00??Feslikan Yaylası, Konyaaltı, Antalya?? Güreş müsabakaları pandemi tedbirleri kapsamında 1/3 seyirci kapasitesi ile yapılacak olup girişler maske ve HES kodu sorgulaması ile gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Habermetre

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