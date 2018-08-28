Er Meydanı Boks Ringine Döndü

Sivas'ın Zara ilçesinde 18'inci Zara Bal ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen güreş müsabakalarının finalinde iki güreşçi arasında kavga çıktı. Ailelerin de karıştığı kavga sonucu iki güreşçi diskalifiye edildi.

Zara ilçesinde hafta sonucu düzenlenen Bal ve Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivaller kapsamında güreş müsabakaları yapıldı. Rakiplerini eleyerek finale çıkan iki güreşçi final müsabakasında eşitliği bozamadı. Uzatmaya giden müsabakayı kazanmak için kıyasıya mücadele eden güreşçilerden birinin yüzüne tokat gelmesi ortalığı karıştırdı. Ailelerin de karıştığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yatıştırılan kavga sonrası müsabakanın hakemi iki güreşçiyi ve aileleri barıştırdı. - SİVAS