Er-Kadın üyesi iş yeri açtı

04.11.2019 10:16

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği üyesi Kübra Dalbun eşi Suat Dalbun ile birlikte hayalini kurdukları Hayal Avize isimli iş yerinin açılışını gerçekleştirdiler. İşyerinin açılışı kalabalık bir davetli eşliğinde dualar ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından yapıldı.



Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği üyesi Kübra Dalbun Erzurum'un hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Hizmet, üretim ve ticaret sektörlerinde çalışma hayatına atılan kadınlar, aileye de gelir kapısı açıyorlar. ERKADIN derneğimiz Kadınların iş gücüne katılımlarının artırılması, kendi işlerini kurma ve geliştirme konusunda ihtiyaç duyacakları temel beceriler ve gerekli motivasyonların sağlanması amacıyla pek çok proje ve eğitim yürüttü, biz genç hanımları yüreklendirdi, hem ailece çalışıp kazanmak, hem birkaç kişiye iş vererek istihdam sağlamış olmanın mutluluğunu yaşamak çok güzel. Aydınlatma sektöründe yılların verdiği tecrübeye sahip olan eşim Suat Dalbun ve Yılmaz Yücelik ile birçok Erzurumlunun hayallerini süsleyen değişik tarzda avize çeşidine kadın eli değdirerek hayallerimizi Hayal Avize ile gerçeğe dönüştürdük, rabbim utandırmasın." dedi.



Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, "Bayanlar bir iş yeri açmayı düşündükleri zaman kesinlikle korkmasınlar. Her işte az da olsa bir risk vardır, riskten korkarsan başarılı olamazsın. Devletin ve ailenin desteği olduktan sonra her bayan istediği iş yerini açabilir. Kübra kızımız da ailesi ile hayallerini gerçekleştirdi. Kesinlikle hayaller ertelenmemeli, gerçekleştirmek için çaba sarf edilmeli. Başarı, cesaret ister. Kadınlar cesaretli olup ve hayallerinin peşinden gidince eşleri de babaları da, oğulları da, yakınları da yanlarında olur ve Hayal Avize ortaya çıkar, Allah hayırlı etsin"dedi



Avize, ev aksesuarları ve aydınlatma sektörüne yeni bir soluk kazandıracak olan Hayal Avize Aydınlatma Aksesuar Mağazası, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri arasında sevinçle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA