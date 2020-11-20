Er-Gürder ve Hizmet-İş'ten Karataş'a ziyaret

13. Olağan kongrede tekrar MHP Erzurum İl Başkanı seçilmesinin ardından yeni teşkilat kadrosuyla birlikte hızlı adımlarla kentin sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Naim Karataş yoğun tebrik ziyaretlerinin yanı sıra kurum ve STK'ları gezmeyi de ihmal etmiyor.

13. Olağan kongrede tekrar MHP Erzurum İl Başkanı seçilmesinin ardından yeni teşkilat kadrosuyla birlikte hızlı adımlarla kentin sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Naim Karataş yoğun tebrik ziyaretlerinin yanı sıra kurum ve STK'ları gezmeyi de ihmal etmiyor.

Tebrik ziyaretlerinin devam ettiği MHP Erzurum İl Başkanlığında son olarak ER-GÜR-DER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İzzet Uçan ve Hizmet-İş Erzurum Şube Başkanı Erol AKSAKAL, yönetim kurullarıyla birlikte ağırlandı. Naim Karataş'ın yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçilmesini tebrik etmek ve Erzurum'un sorunlarının çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunmak maksadıyla ziyarette bulunan STK temsilcileri MHP teşkilatının güçlü yapısına dikkat çektiler.

"Süreci el ele yürüteceğiz"

Covit-19 salgın sürecini ve bu durumun oluşturduğu olumsuz girdabın hep birlikte ele ele vererek yok edilebileceğine işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Sadece salgınla değil aynı zamanda onun oluşturduğu birçok olumsuzlukla mücadele etmek zorundayız. Bu sürecin en az hasarla atlatılması için her konuya hassasiyetle yaklaşmayı sürdüreceğiz" vurgusunda bulundu.

Erol Aksakal başarı diledi

Hizmet-İş Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'a başarı dileklerinde bulunarak " ülkemizin bu zorlu döneminde birlikte olmaktan başka çaremiz görünmüyor. Bu maksatla atılan bütün adımların da yanında olacağız. MHP yönetiminin ve teşkilatının da bu anlamda ülkemize ve şehrimize değer katacaklarından şüphemiz yok" ifadelerine yer verdi.

ER-GÜR-DER sorunlarını dile getirdi

Öte yandan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'a tebrik ziyaretinde bulunan ve sporcuların genel sorunlarını masaya yatıran Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İzzet Uçan ve yönetim kurulu üyeleri çözüm yolları konusunda istişarede bulundular.

Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneği (ER-GÜR-DER) milli sporcuları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İl Başkanı Naim Karataş'a sorunlarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İzzet Uçan, "en az diğer sporlar kadar önemli olan güreşin ve boksun hak ettiği değeri görmesi gerekiyor. Bu anlamda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz ve MHP gibi köklü bir partinin desteğini arkamızda her daim hissediyoruz. Amatör sporların kanayan yarası haline gelen ilgisizliğin artık belediyeler eliyle son bulmasını arzuluyoruz. Çalışmalarımızın bu doğrultuda sürmesi ata sporlarımız için de oldukça hayati bir hal almış durumda. Diğer spor branşlarına gösterilen ilginin artık ata sporlarımıza da gösterilmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı