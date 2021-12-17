Ercüment Keskin, Datça Esnaf Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ocakta yapılacak kongresinde, Datça sanayi esnaflarından Ercüment Keskin, başkan adaylığını açıkladı.
Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ocakta yapılacak kongresinde, Datça sanayi esnaflarından Ercüment Keskin, başkan adaylığını açıkladı.
Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası binası önünde gerçekleşen adaylık açıklamasında Keskin, yeni yönetim kurulu olarak amaçlarının esnaf ve sanatkarlardan oluşan meslek grubunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.
Keskin, müşterileri ile ilişkilerini güçlendirmek, iş verimlerini yükseltmek, onlara destek olmak, bir meslek grubu olarak esnaf ve sanatkarların değerini görünür kılmak ve artırmak istediklerini dile getirdi.
AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri