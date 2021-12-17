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Er­cü­ment Kes­kin, Datça Esnaf Odası Baş­ka­nlığı için aday­lı­ğı­nı açık­la­dı

Er­cü­ment Kes­kin, Datça Esnaf Odası Baş­ka­nlığı için aday­lı­ğı­nı açık­la­dı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ocakta yapılacak kongresinde, Datça sa­na­yi es­naf­la­rın­dan Er­cü­ment Kes­kin, başkan adaylığını açıkladı.

Datça Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ocakta yapılacak kongresinde, Datça sa­na­yi es­naf­la­rın­dan Er­cü­ment Kes­kin, başkan adaylığını açıkladı.

Datça Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası bi­na­sı önün­de ger­çek­le­şen adaylık açık­la­masın­da Keskin, yeni yö­ne­tim ku­ru­lu ola­rak amaçlarının esnaf ve sa­nat­kar­lar­dan olu­şan mes­lek gru­bunun ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak olduğunu söyledi.

Keskin, müş­te­ri­le­ri ile iliş­ki­le­ri­ni güç­len­dir­mek, iş ve­rim­le­ri­ni yük­selt­mek, on­la­ra des­tek olmak, bir mes­lek grubu ola­rak esnaf ve sa­nat­kar­la­rın de­ğe­ri­ni gö­rü­nür kıl­mak ve ar­tır­mak istediklerini dile getirdi.

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AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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