Er Cansın Burak Akıncı'ya son görev
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Er Cansın Burak Akıncı'ya son görev

Er Cansın Burak Akıncı'ya son görev Vatani görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden İs. Er Cansın Burak Akıncı, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

10.09.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:30

Er Cansın Burak Akıncı'ya son görev

SAMSUN - Vatani görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden İs. Er Cansın Burak Akıncı, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun nüfusuna kayıtlı İs. Er Cansın Burak Akıncı (25), vatani görevini yapmakta olduğu Kıbrıs'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Beyin tümörü tedavisi gördüğü öğrenilen Akıncı'nın İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Hanım ve Hasan Akıncı çiftinin iki çocuğundan biri olan Cansın Burak Akıncı'nın naaşı, memleketi Samsun'a getirildi. Bugün öğle namazını müteakip Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Akıncı, Derecik Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, gencin yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Er Cansın Burak Akıncı'ya son görev

Kaynak: İHA

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