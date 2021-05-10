EQ ailesine elektrikli hafif ticari konsepti: Concept EQT

Elektrikli model gamını her geçen gün genişleten Mercedes-Benz, bu kez de hafif ticari araç gamının geleceğine yön verecek tamamen elektrikli Concept EQT’yi tanıttı.

CARMEDYA.COM – Elektrikli model gamını her geçen gün genişleten Mercedes-Benz, bu kez de hafif ticari araç gamının geleceğine yön verecek tamamen elektrikli Concept EQT'yi tanıttı.

Dijital olarak gerçekleşen tanıtımla birlikte gün ışığına çıkan Concept EQT, yakın dönemde yollarla buluşacak olan T-Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu. Seri üretime yakın bu konsept araç, yedi kişiye kadar oturma kapasitesine sahip geniş ve çok yönlü bir yaşama alanı ile geniş bagaj gibi özellikleri, kalite, konfor, işlevsellik, bağlanabilirlik ve güvenlik gibi, üst sınıf niteliklerle birleştiriyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar böylece V-Serisi'nin başarı reçetesini kompakt bir formata uygulayarak küçük boyutlu hafif ticari araç segmentine yeni bir premium anlayışı getiriyor. Concept EQT, konfor ve ödün vermeyi gerektirmeyen premium iç mekan ile bagaj bölmesine engtegre edilen elektrikli "longboard" kaykay ile elektrikli sürüş keyfini bir arada sunuyor.

Lansmanda konuşan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt; "Yeni T-Serisi ile küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki ürün gamımızı daha da genişletiyoruz. Yeni modelimiz, ailelere ve yaşları ne olursa olsun, boş zamanlarını çeşitli aktivitelerle geçirmekten hoşlanan, rahatlık ve tasarımdan ödün vermeden geniş bir alana ve işlevselliğe gereksinim duyan kullanıcılara hitap edecek. T-Serisi, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar dünyasına cazip bir giriş sunuyor. Concept EQT örneğinde olduğu gibi; elektrikli ulaşımda lider olma iddiamızı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca gelecekte bu segmentte tamamen elektrikli bir model de sunacağız." dedi.

Tasarım

Concept EQT, ilk bakışta detaylarıyla Mercedes-EQ ailesinin yeni bir üyesi olarak algılanıyor. Güçlü omuz çizgisi ve dikkat çekici çamurluk kemerleri güçlü görünümü desteklerken, LED ön farlara sahip karakteristik siyah ön panel, kusursuz bir şekilde motor kaputuyla bütünleşiyor ve markanın yıldız logosuyla bir ışık imzası oluşturuyor.

Ön panelden, parlak 21 inçlik hafif alaşım jantlara ve panoramik cam tavandan arkadaki elektrikli kaykaya kadar aracın her bir yanında 3D efektine sahip farklı boyutlu yıldızlar göze çarpıyor. Ayrıca hem önde hem de arkadaki LED aydınlatmaları bağlayan birer ışık şeridi de bulunuyor. Bu, aracın parlak siyah boyasıyla birleştiğinde büyüleyici bir kontrast oluşturarak son derece estetik bir görsel şölen sunuyor.

Tasarımla ilgili açıklamalarda bulunan Daimler Grubu Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener; "Concept EQT, 'Duygusal Saflık' tasarım DNA'sına sahip yeni ve tamamlayıcı bir model. Duyguları harekete geçiren formlar, zarif kaplamalar ve sürdürülebilir malzemeler, bu aracın Mercedes-EQ ailemizin bir üyesi olduğunu gösteriyor." dedi.

Concept EQT'nin iç mekanında siyah ve beyaz kontrastı kullanılıyor. Koltuklar, beyaz nappa deri ile kaplı. Koltuk merkezlerindeki örgülü uygulamalar, geri dönüştürülmüş deriden üretiliyor.

Göstergenin üst kısmı, deniz kıyısındaki çakılları andıran görünümüyle bir kanat profili orta koyuyor ve gösterge paneli ile dinamik bir şekilde bütünleşiyor. Önemli aletlere veya belgelere kolay erişim için, gösterge panelinin üzerinde, pratik bir yarı kapalı saklama alanı bulunuyor. Bunun dışında, parlak siyah yuvarlak havalandırma ızgaraları, galvaniz süslemeler ve dokunmatik kumanda yüzeylerine sahip çok fonksiyonlu direksiyon simidi kabin içindeki kalite algısını ve modern görünümü güçlendiriyor. Orta konsol, kapılar ve ayak boşluğundaki aydınlatmalar da şık bir ortam yaratıyor.

Sezgisel, kendi kendine öğrenen MBUX bilgi-eğlence sistemi

Mercedes-Benz, MBUX bilgi-eğlence sistemi (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile yenilikçi işletim ve ekran konseptini hafif ticari araç segmentine uyguluyor. Sistem, bağımsız merkezi dokunmatik ekran, direksiyon simidindeki dokunmatik kumanda düğmeleri ve isteğe bağlı olarak sunulan, "Hey Mercedes" sesli asistanı ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Bünyesinde barındırdığı yapay zeka ile gelişmiş öğrenme yeteneği sergileyen MBUX, öngörüye dayalı davranışlar yardımıyla sürücünün bir sonraki adımda ne yapmak istediğini tahmin edebiliyor. Örneğin, birisi Cuma günleri eve giderken düzenli olarak belirli bir kişiyi arıyorsa, sistem haftanın o günü ilgili kişinin telefon numarasını ekranda gösteriyor. MBUX ayrıca Mercedes me connect üzerinden canlı trafik bilgisi ve havadan güncelleme gibi çözümler de sunuyor.

Bilgi-eğlence sistemin yüksek çözünürlüklü ekranın ana menüsündeki EQ bölümü, belirli ekranlara ve ayarlara erişim için merkezi bir nokta görevi görüyor. Burada; şarj akımı, hareket süresi, enerji akışı ve tüketim grafikleri gibi bilgiler gösteriliyor. Bilgi-eğlence sistemi ekranı aynı zamanda navigasyon veya sürüş modlarına erişim için de kullanılabiliyor. Mercedes me connect üzerinden ayrıca; şarj noktaları, elektrikli sürüş menzili, şarj seviyesi, hava durumu veya trafik koşullarını dikkate alarak optimize edilmiş rota planlaması gibi elektrikli araçlara özgü navigasyon hizmetleri ve işlevleri de sunuluyor.

İşlevsellik

Markanın 4945 mm. uzunluğa, 1863 mm. geniiliğe ve 1826 mm. yüksekliğe sahip boyutlarıyla öne çıkan yeni konsepti EQT, üçüncü sıradaki iki tam boy koltuğa rahatlıkla erişim sağlamak üzere için her iki tarafta büyük bir açıklığa sahip sürgülü kapılarla donatılıyor. İkinci koltuk sırasına yan yana üç adet çocuk koltuğu yerleştirilebiliyor.

İçine lazerle yıldızlar işlenen panoramik cam tavan, iç mekanı ışıkla dolduruyor. Cam tavanının önden arkaya doğru daralan zarif şişe tasarımı, aracın daha uzun görünmesini sağlıyor. Dik bagaj kapağı geniş bagaja erişimi kolaylaştırıyor. Daha fazla alan gerektiğinde, üçüncü sıradaki koltuklar katlanabiliyor veya tamamen çıkarılabiliyor. Böylece bir çocuk arabası, köpek taşıma çantası veya diğer eğlence ekipmanları için daha fazla alan oluşturulabiliyor.

Konsept araç; ailelerin bagajları veya spor ekipmanları veya outdoor meraklıları için bagajı daha işlevsel hale getiren bagaj bölmesine entegre elektrikli kaykay ile oldukça sıra dışı bir fonksiyonellik seviyesi sunuyor. Elektrikli kaykay, alüminyum bir çerçeveye yerleştirilen ve bagaj zemini ile aynı hizada olan pleksiglas bir zeminin altındaki çift katmanlı bir bölmede gizleniyor. Bu kaykay, alüminyumdan yapılmış olup üzerindeki Yıldız desenleriyle şık bir görünüm sergiliyor.

Marcus Breitschwerdt; "Concept EQT, hafif ticari araç segmentinde yer alıyor ve değişkenliğin şık ve konforlu bir yapıyla birleştirilebileceğine dair bir fikir veriyor. Gelecekteki T-Serisi modelimiz birçok açıdan yetenekli bir model olacak ve onunla yeni müşteri gruplarını markamıza çekerek sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

T Serisi önümüzdeki yıl pazara sunulacak

2022 yılında pazara sunulacak olan yeni T-Serisi, ticari olarak konumlandırılan ve bu yıl tamamen elektrikli bir versiyonla tanıtılacak olan Citan ile birlikte markanın hafif ticari araç pazarındaki ürün gamını tamamlıyor. Bunu, bireysel kullanıcılar için tamamen elektrikli bir versiyon takip edecek.

Kaynak: Carmedya.com