"Epureanu, Moldovalı oyuncular için önemli bir örnek"

22.10.2019 13:40

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı Dragos Hincu, Süper Lig'in Moldovalı futbolcuları çektiğini belirterek, "U21 takımımızda büyük bir potansiyel var. Epureanu'nun Başakşehir'de oynaması, bu futbolcuların Türkiye'ye olan ilgisini büyütüyor" dedi.

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı Dragos Hincu, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek ülke futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Moldova'da şu anda yetenekli bir neslin geldiğini ifade eden Hincu, "Bu oyuncuları yakından izliyoruz. Milli takımlar düzeyinde çok iyi sonuçlar almadık. Bunun nedeni de yeni bir yapılanmaya gitmemiz ve nesil değişikliğinin olması. Yıllardır beraber oynayan oyuncular yavaş yavaş futbolu bırakmaya başladı. Biz de bu değişiklikten etkileniyoruz. Bunun yanında FIFA sıralamasındaki yerimizin de bu durumu etkilediğini düşünüyoruz. Bu etkilenme futbolcu ihracında da ortaya çıkıyor. Bu değişimi tamamladığımızda, istediğimiz sonuçları almaya başladığında yeni neslin yurt dışına açılmasını çok istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"EPUREANU, BİRÇOK OYUNCUYU ETKİLİYOR"

Süper Lig'in çok güçlü bir lig olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Hincu, "Yakından takip ediyoruz. Çok köklü kulüpler var. Alexandru Epureanu da Başakşehir'de oynuyor ve bu durum ülkedeki birçok oyuncuyu etkiliyor. İtalya, Rusya liglerinde oyuncularımız var. Daha önce uluslararası tecrübeye sahip olmuş ve yeni oyunculara rol model olan oyuncular var. Türkiye de bu liglerden birisi. Epureanu'yu gören oyuncularımız 'Biz de yaparız' diyerek çalışmalara devam ediyor. Özellikle U21 milli takımımız büyük gelecek vadediyor. Yetenekli oyunculardan kurulu. Çok zor bir grupta mücadele ediyorlar. Almanya, Belçika, Galler ve Bosna'nın yer aldığı bir gruptalar. Belçika'yı 1-0 yenen Galler'le karşılaştık ve Galler'i 2-1 mağlup ettik. Oradan da birçok oyuncumuzu umarım yurt dışında görürüz" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA