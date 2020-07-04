Epureanu cezalı duruma düştü
Medipol Başakşehir'in deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta sarı kart gören Alexandru Epureanu, gelecek hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında cezalı duruma düştü.
04.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:40
Medipol Başakşehir'in deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta sarı kart gören Alexandru Epureanu, gelecek hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Epureanu gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 38. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sar kart ile cezalandırılan Moldovalı, gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA