Epureanu cezalı duruma düştü Medipol Başakşehir'in deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta sarı kart gören Alexandru Epureanu, gelecek hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta sarı kart gören Alexandru Epureanu, gelecek hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Epureanu gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 38. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sar kart ile cezalandırılan Moldovalı, gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA