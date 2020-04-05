ePttAvm maske nasıl alınır? Koronavirüs maskesi nasıl alınır? Kaç maske alma hakkımız var? Maske başvurusu nasıl yapılır? Maske dağıtımı ücretli mi?
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Koronavirüs, Güncel

ePttAvm maske nasıl alınır? Koronavirüs maskesi nasıl alınır? Kaç maske alma hakkımız var? Maske başvurusu nasıl yapılır? Maske dağıtımı ücretli mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında ücretsiz olarak alınacak olan maskelerin dağıtımına başlandı. Peki, Ücretsiz maske nasıl alınır? Kaç adet maske alma hakkımız var? ePttAVM maske nasıl alınır? 1 paket maske nasıl alınır? Ücretsiz maske dağıtımı ücretli mi? Koronavirüs maske nasıl alınır? 1 pakette kaç adet maske var? Maske başvurusu nasıl yapılır?

05.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:24
ePttAvm maske nasıl alınır? Koronavirüs maskesi nasıl alınır? Kaç maske alma hakkımız var? Maske başvurusu nasıl yapılır? Maske dağıtımı ücretli mi?

Lkemizd kornavirüsle mücadele kapsamında ePttAVM aracılığı ile ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar ePttavm maske nasıl alınır? Ücretsiz maske nasıl alınır? Kaç adet maske alma hakkımız var? Ücretsiz maske dağıtımı ücretli mi? Koronavirüs maske nasıl alınır? Maske başvurusu nasıl yapılır? 1 paket maske nasıl alınır gibi soruları yanıtlarını araştırdı.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMINA BAŞLANDI MI?

ePttAVM web sitesinde yayınlanan açıklama ile ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Erişime açılan menü ile ücretsiz maske nasıl alınır sorusu cevap buldu. ePttAVM'den yapılan açıklama:

Değerli Vatandaşlarımız,

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Vatandaşlar ePttAvm üzerinden yayınlanan formu doldurup onaylayarak ücretsiz maske alabilirler.

Vatandaşlar ücretsiz maske almak için şu bilgileri girmelisiniz.

T.C. Kimlik Numarası

Doğum Tarihi

Ad

Soyad

Cep Telefon Numarası

E-Posta Adresi

İl

İlçe

Adres

Bilgileri grip üyelik sözleşmesini kabul etikte sonra işlemi onaylamalısınız.

ePttAvm maske nasıl alınır? Koronavirüs maskesi nasıl alınır? Kaç maske alma hakkımız var? Maske başvurusu nasıl yapılır? maske dağıtımı ücretli mi?

KAÇ ADET MASKE ALMA HAKKIMIZ VAR?

Ücretsiz maske alımı kapsamında 1 paket maske (5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı) alma hakkınız mevcuttur.

ÜCRETSİZ MASKE NEREDEN ALINIR?

Ücretsiz maske ePttAvm üzerinden alınmaktadır.

ÜCRETSİZ MASKE ALMAK İÇİN TIKAYINIZ

ÜCRETSİZ MASKENİN DAĞITIMI ÜCRETLİ Mİ?

Maske dağıtımı işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

KİMLER ÜCRETSİZ MASKE ALABİLİR?

Ücretsiz maske kampanyasından 20 ila 65 yaş arasındaki vatandaşlar faydalanabilecek.

ePttAvm maske nasıl alınır? Koronavirüs maskesi nasıl alınır? Kaç maske alma hakkımız var? Maske başvurusu nasıl yapılır? Maske dağıtımı ücretli mi?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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