Epoksinin Yapı Sektöründeki Kullanım Alanları Neler?

18.09.2019 12:32

Digalpa Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Hiçsönmez, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de epoksiye, özellikle 1999 depreminden sonra daha çok ihtiyaç duyulmaya başladığının altını çizen Hiçsönmez, konuşmasına şöyle devam etti: "Çünkü epoksi aslında polyesterin bir sonraki jenerasyonu. Epoksiyi gelişen inşaat sektöründe kullanmak durumundayız. Çünkü inşaatlar yatay değil dikey iniyor. Bu durumda bizim daha güçlü bir yapıştırıcı ve sisteme ihtiyacımız var. Bu da şu andaki teknoloji olan epoksiyle sağlanabiliyor."