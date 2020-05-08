Epilepsi nöbeti geçiren vatandaşın yardımına astsubay koştu
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Epilepsi nöbeti geçiren vatandaşın yardımına astsubay koştu

Epilepsi nöbeti geçiren vatandaşın yardımına astsubay koştu
08.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:27

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde epilepsi hastası bir vatandaş, evine gitmek için yol kenarında araba beklerken nöbet geçirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde epilepsi hastası bir vatandaş, evine gitmek için yol kenarında araba beklerken nöbet geçirdi. Bir anda yüz üstü yere yığılan adama, yoldan geçen bir astsubay yardım eli uzattı.

Epilepsi rahatsızlığı yaşayan Mustafa Kezmez, Alaybey Mahallesi'ne gitmek üzere yeni otogar kavşağında araba beklemek için durdu. Birkaç dakika sonra nöbet geçiren Kezmez, bir anda yere yığıldı. O sırada yoldan geçerken duran bir askeri araçtan inen astsubay, yerde yatan adama ilk müdahaleyi yaptı. Hastanın nabzını yoklayarak, "İyi misiniz, nefes alabiliyor musunuz" diyen asker, ambulans gelene kadar yaşlı adamın başında bekledi.

Astsubayın bu duyarlı davranışı vatandaşları bir hayli duygulandırırken, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kezmez, tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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