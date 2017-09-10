Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Samsun'da epilepsi (sara) nöbeti geçiren sürücü, aracıyla kaldırıma çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Y., 55 H 7119 plakalı kapalı kasa kamyonet ile seyir ederken epilepsi nöbeti geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan sürücü Metin Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN