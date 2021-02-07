Epilepsi nöbeti geçiren sürücü bariyerlere çarptı
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Epilepsi nöbeti geçiren sürücü bariyerlere çarptı

07.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:33
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü bariyerlere çarptı

BAHÇELİEVLER'de D-100 yan yolda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

BAHÇELİEVLER'de D-100 yan yolda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan, epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Yenibosna mevkii D-100 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek  yan yolda bekleyen iki taksinin yanından hızla geçip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen sürücü, çevrede bulunanların yardımı ile otomobil dışına çıkarıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra sedyeyle ambulansa taşındı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda bir şerit trafiğe kapandı.


- İstanbul
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü bariyerlere çarptı
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü bariyerlere çarptı
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü bariyerlere çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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