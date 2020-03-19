Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandı AĞRI'da, caddede yürüyen epilepsi hastası, aniden yere yığıldı.

AĞRI'da, caddede yürüyen epilepsi hastası, aniden yere yığıldı. Çevredekiler, maske takılı kişide koronavirüs olduğunu düşününce panik yaşadı. İhbarla gelen sağlık ekibi, hastanın nöbet geçirdiğini belirleyip, hastaneye götürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kişi, yürürken aniden yere yığıldı. Bu sırada çevredekiler, ağzında maske takılı kişide koronavirüs olduğunu düşününce panik yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık görevlileri, hastanın epilepsi nöbeti geçirdiğini belirledi. Epilepsi hastası, ambulansla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA