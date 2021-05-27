Epilepsi hastası işsiz babanın, faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Epilepsi hastası işsiz babanın, faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da epilepsi hastası olan işsiz babanın faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü.

Tekirdağ'da epilepsi hastası olan işsiz babanın faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü. Epilepsi nöbetleri yüzünden işinden olduğunu söyleyen Nasuf Çalışkan, "Kirada oturuyorum, yetmiyor. Çalışmak istiyorum." dedi.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Nasuf Çalışkan, epilepsi nöbetleri yüzünden bir süre önce işinden kovuldu. Hiçbir iş yerinin hastalığı nedeniyle kendisini çalıştırmadığını ileri süren Çalışkan, geçimini sağlayamadığını anlattı. Çalışkan, bir süre önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle kol ve bacağına platin takıldığını, ayrıca epilepsi hastalığı ile mücadele ettiğini söyledi. Yüzde 54 çalışma engeli de olduğu, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte kirada oturduğunu belirten Çalışkan, bir süredir komşularının ve hayırseverlerin yardımı ile geçimini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

"Çalışmak istiyorum"

Kendisine iş verilmesini isteyen Nasuf Çalışkan, "Fabrikaya gidiyorum, işe almıyorlar. Gözümde renk körlüğü de var. Kaymakamlıktan, belediyeden aylık 300-400 lira maddi yardım çıkıyor. Kirada oturuyorum, yetmiyor. Faturayı ödeyemediğim için doğal gaz saatimi söktüler. Çalışmak istiyorum, yardım da olursa memnun olurum. Bankalara borcum var." dedi. - TEKİRDAĞ

Epilepsi hastası işsiz babanın, faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü
Epilepsi hastası işsiz babanın, faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü
Epilepsi hastası işsiz babanın, faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü
Epilepsi hastası işsiz babanın, faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Evgar Burak Sergen
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Epilepsi hastası işsiz babanın, faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 00:00:40. #1.13#

title