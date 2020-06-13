Epilepsi hastalarının engel durumuyla ilgili talepleri
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Epilepsi hastalarının engel durumuyla ilgili talepleri

Adıyaman Epilepsi Hastaları İl Temsilcisi Burhan Komşu, epilepsi hastalarıyla ilgili engel durum oranlarının en az yüzde 40 olarak sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Epilepsi hastalarının engel durumuyla ilgili talepleri
13.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:48

Adıyaman Epilepsi Hastaları İl Temsilcisi Burhan Komşu, epilepsi hastalarıyla ilgili engel durum oranlarının en az yüzde 40 olarak sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Epilepsi Hastalarının Adıyaman Epilepsi Hastaları İl Temsilcisi Burhan Komşu, epilepsi hastalarının toplumda soyutlandığını dile getirdi.

Epilepsi hastalarının hem iş sahibi olma, aile kurmalarına engel olunduğunu dile getiren Burhan Komşu, "Epilepsi hastalarının özel sektörde iş bulmak konusunda yaşadıkları zorluklar aşikardır. Çalışabilir durumdaki işsiz epilepsi hastalarının oranının yüzde 46 olduğu ve özellikle dirençli epilepsisi olan kişilerin yüzde 59'nun işsiz olduğu tespit edilmiştir. Epilepsi hastalığının nöbet çeşidi, nöbet sayısı, ilaç sayısına göre saptamanın belirgin olmaması engel derecesinin yüzde 40'ın altında çıkmasına neden olmaktadır. Engel durumun yüzde 40'ın altında olması akabinde işyerinde nöbet geçiren epilepsi hastaları işveren tarafından doğru bilgi verilmediği gerekçesiyle tazminatsız kovulmasına neden olmaktadır.

Epilepsi hastalığının nöbet çeşitlerine, nöbet sayısına, ilaç sayısına göre saptamalarının çeşitlilik göstermesiyle engel derecenin kuruldan kurula göre değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulduğunda, hak kayıpları yaşanmaması adına epilepsi hastalarının minimum engel oranının yüzde 40'da sabitlenmesi, epilepsi hastalarının ekonomik sorunlarının ortadan kaldırılması, etkili ve somut politikaların belirlenmesi ve ivedi olarak uygulanmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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