Epilasyonda Yeni Bir Dönem Başlıyor! Dünyada ve Türkiye'de İlk

Lütfü Kırdar'da düzenlenen güzellik fuarına katılan BD Lazer'in firma sahibi Barış Durman, "2016 yılından beri sektörde yer alıyoruz. Esas amacımız teknik servis olarak insanlara yardımcı olmak. Sadece estetik olarak değil medikal olarak da hizmet sunuyoruz. Estetik olarak tüm cihazlara hakimiz ama asıl uzmanlık alanımız lazer cihazlarımız. Sektörde bir açık olduğunu gördük ve biz de bir cihaz ile giriş yaptık." ifadelerini kullandı.

"CİHAZIN SOĞUTMA SİSTEMİ ÇOK İYİ"

Firma sahibi Barış Durman, "Cihazımız tüm insanları yakından ilgilendiriyor çünkü her insanın aklından lazer epilasyon yapmak geçmiştir. Bu cihaz tamamen ütüleme ve tek atışla çalışan bir sisteme sahip. Burada hastanın konforu çok önemli, cihazın soğutma -15 derecelere kadar gidiyor. Diğer cihazlara göre bu rakam çok iyi çünkü. Lazer cihazlarda başlık ısındığı için -5'ler olan değerler +5 derecelere kadar çıkar ama bizim cihazımızda böyle bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

"DÜNYADAVE TÜRKİYE'DE İLK"

Barış Durman, " Ben güzellik sektöründe 2000 yılında işe başladım. 16 yıl müdürlük seviyesinde çalıştıktan sonra kendi firmamı kurmaya karar verdim. Edindiğimiz tecrübeleri şimdi kendi firmamıza aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Hem cihaz satış olarak hem teknik servis olarak hizmetlerimiz devam ediyor. Bu cihazımız dünya ve Türkiye'de ilktir. Patentli bir cihazdır. Cihazımızın teknolojisi Planar LED cihazdır. Nasıl her alanda LED'e geçiş varsa epilasyon cihazlarında da LED'e geçmiş bulunmaktayız." diye konuştu.