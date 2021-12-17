Epilasyon merkezinde vücudunda yanıklar meydana gelen şahıs, LÖSEV'e bağış karşılığında uzlaşmaya gitti - Haberler
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Epilasyon merkezinde vücudunda yanıklar meydana gelen şahıs, LÖSEV'e bağış karşılığında uzlaşmaya gitti

Epilasyon merkezinde vücudunda yanıklar meydana gelen şahıs, LÖSEV'e bağış karşılığında uzlaşmaya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon işlemi uygulandıktan sonra vücudunda kaşıntı ve yanıklar oluşan şahıs, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon işlemi uygulandıktan sonra vücudunda kaşıntı ve yanıklar oluşan şahıs, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şikayetçi şahıs, güzellik merkezi çalışanından LÖSEV'e 400 TL bağış yapması şartı ile uzlaşmaya gitti.

Antalya'da bir şahsa, bir güzellik merkezi çalışanı tarafından vücuduna lazer-epilasyon işlemi uygulandı. Daha sonrasında şahsın vücudunda kaşıntı ve yanıklar oluştu. Şahıs, bunun üzerine güzellik merkezi çalışanından şikayetçi oldu. Şahsın aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın tarafları ile arasında uzlaşma sağlandı. Mağdur şahıs, güzellik merkezi çalışanının LÖSEV'e 400 TL bağışta bulunması şartı ile uzlaşmaya gitti. - ANTALYA

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