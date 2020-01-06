Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor?
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Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor?

6 Ocak, Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramı. Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu. Aslında bizim bildiğimiz adıyla Noel kutlaması.View on euronews.

06.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:39

6 Ocak, Ermeni Kilisesi takvimine göre Bayramı. Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal ve Beliriş Yortusu. Aslında bizim bildiğimiz adıyla Noel kutlaması.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor?
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