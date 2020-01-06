: Epifani Bayramı: Türkiye'de Ortodoks Ermeniler Noel'i nasıl kutluyor?

06.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:39

6 Ocak, Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramı. Ermenilerin en önem verdiği günlerden biri olan Surp Dzınunt, yani Kutsal Doğuş ve Beliriş Yortusu. Aslında bizim bildiğimiz adıyla Noel kutlaması.View on euronews

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