- Epidemiyolog Flahault: "Avrupa'daki tüm ülkeler İsveç modelini takip ediyor, ama kimse... - Epidemiyolog Flahault: "Avrupa'daki tüm ülkeler İsveç modelini takip ediyor, ama kimse kabullenemiyor" Cenevre Üniversitesi'nde görevli Epidemiyolog Antoine Flahault, korona virüsle mücadelede Avrupa'daki tüm ülkelerin İsveç modelini takip ettiğini ancak kimsenin bunu kabullenmediğini açıkladı.

- Epidemiyolog Flahault: "Avrupa'daki tüm ülkeler İsveç modelini takip ediyor, ama kimse kabullenemiyor"

STOCKHOLM - Cenevre Üniversitesi'nde görevli Epidemiyolog Antoine Flahault, korona virüsle mücadelede Avrupa'daki tüm ülkelerin İsveç modelini takip ettiğini ancak kimsenin bunu kabullenmediğini açıkladı.

Korona virüs salgınında sert tedbirler alan birçok Avrupa ülkesinde vaka ve can kayıpları yeniden artışa geçti. İsveç'te ise salgının başladığı ilk günden bugüne kadar sert tedbirler yerine "sürü bağışıklığı" sistemi uygulandı. Birçok ülke İsveç'in sistemini eleştirmiş, tepki göstermişti. Cenevre Üniversitesi'nde görevli Epidemiyolog Antoine Flahault yaptığı açıklamada, "Bugün Avrupa'daki tüm ülkeler İsveç modelini takip ediyor. Ama kimse kabullenemiyor. İsveç'te vaka ve ölüm oranları son derece azaldı" ifadelerini kullandı.

İsveç'te salgın süresince okullar, restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezleri kapatılmadı, sert karantina tedbirleri uygulanmadı. Hükümet, vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda teşvik ederken, ülkede maske takmak ise zorunlu değil. İsveç'te vaka ve can kayıpları düşmeye devam ederken, sert tedbirler uygulayan birçok Avrupa ülkesinde ise vaka ve can kayıpları yeniden artışa geçti.

Dünya Sağlık Örgütü'nde görevli Dr. David Nabarro yaptığı açıklamada, İsveç'i salgındaki başarısından dolayı övdü. Nabarro, İsveç'te insanların yetkililere güven duyduğunu belirterek, "Yetkililer ve İsveçliler arasındaki güvenin bir benzeri daha dünyadaki hiçbir ülkede yok" dedi.

Öte yandan İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Cuma gününden bugüne kadar 573 kişide korona virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 85 bin 558'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Kurumu, son 24 saatte 2 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin837'ye yükseldiğini açıkladı. Kurum, 12'si yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 750 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA