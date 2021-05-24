EPIC League CIS 2021 en iyi oyuncuları açıklandı!
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EPIC League CIS 2021 en iyi oyuncuları açıklandı!

EPIC League CIS 2021 en iyi oyuncuları açıklandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Listenin başında bu sefer s1mple yok!

Epic Esports ve RETF tarafından organize edilen EPIC League CIS 2021 en iyi oyuncuları açıklandı. Grupların en iyi oyuncularının sergilendiği listede bu sefer bir değişiklik var.

Listeye göz attığımızda ise bu sefer bir değişiklik olduğunu görüyoruz. S1mple bu listede birinci sırada yer almıyor. İsterseniz gelin bu listeye birlikte göz atalım.

  1. SENSEi (Rating: 1.44/ 0.89 KPR)
  2. s1mple (Rating: 1.34/ 0.89 KPR)
  3. sdy (Rating: 1.32/ 0.80 KPR)
  4. mir (Rating: 1.27/ 0.74 KPR)
  5. Jame (Rating: 1.26/ 0.75 KPR)

Listeye giren ilk 3 oyuncuya göz attığımızda ise 3 oyuncunun da Ukrayna vatandaşı olduğunu görüyoruz. Ukrayna espor konusunda ülkesinde birçok değer bulunduran bir ülke olarak göze çarpıyor. Acaba s1mple bu turnvanın en değerli oyuncusu olabilecek mi? Hepsini bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Playerbros

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