Epic Games zaten var hatası nedir?

Epic Games'in haftanın sürpriz ücretsiz oyunun 419 TL değerinde NBA 2K21 olduğunu açıklamasının ardından kullanıcılar, Epic Games başlatıcısı daha önce yüklenen oyunları tespit edebilir mi? gibi soruları sormaya başladılar. Epic Games zaten var hatası nedir? İşte detaylar!

Amerika merkezli Epic Games, oyun sektörünün en gözde platformları arasında yer alıyor. Steam gibi büyük platformlarla rekabet halinde olan Epic Games her hafta kullanıcılarını memnun etmek için gizem bir oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bu haftanın talihli oyunu ise 419 TL satış fiyatıyla platformda sunulan basketbol video oyunu NBA 2K21 oldu.

Oyunseverler gelen bu haberin ardından Epic Games sitesine deyim yerindeyse hücum etti ve platform bir süreliğine çöktü. Oyunu indirip oynamak isteyenler bazı kullanıcılar ise Epic Games var hatası ile karşılaştı. Peki, Epic Games var hatası nedir? Epic Games başlatıcısı daha önce yüklenen oyunları tespit edebilir mi? Sizler için derledik...

EPIC GAMES ZATEN VAR HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bilgisayarına bir oyun yükledikten sonra Epic Games Başlatıcısı'nı kaldırdıysan veya Windows'u yeniden yüklediysen, Epic Games Başlatıcısı oyun dosyalarını tespit edemez. Ancak, daha önce indirilen oyunları tespit edebilecek bir yöntem bulunuyor:

Epic Games Başlatıcısı'nı aç. Kütüphanene git. Sabit diskinde bulunan oyunu indirmeye başla. İndirme başladıktan birkaç saniye sonra indirmeyi durdur. Sağ alt köşedeki tepsi simgesine sağ tıklayarak ve ardından Çık'a basarak Epic Games Başlatıcısı'ndan çık. Mevcut oyun dosyalarını, indirmeye başladığın dizine kopyala (Varsayılan: C:\Program Files\[oyunadı]\)

Not: Daha önce yüklediğin oyunun .egstore klasörü mevcutsa, dosyaları yeni indirme dizinine kopyalamadan önce bu klasörü sil.

Epic Games Başlatıcısı'nı başlat. Oyununu başlat.

Not: Küçük bir indirme yapılabilir fakat oyunun tüm oyun dosyalarını indirmeye gerek kalmadan başlayacaktır.

Not: Bu işlem alternatif bir çözüm yöntemidir ve tüm oyunlar için çalışmayabilir.