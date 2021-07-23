Epic Games Yaz İndirimleri başladı!

İndirimlerden yararlanmayı unutmayın!

Rakiplerine nazaran oyunlarda daha düşük ücret politikasını benimseyen Epic Games Yaz İndirimleri başladı.

Geçtiğimiz aylarda birçok ücretsiz oyunu kullanıcılarına dağıtan Epic Games, bu sefer de "Yaz İndirimleri" ile damga vuruyor. İndirimdeki oyunlara göz attığımızda ise indirim oranları %75'lere varan oranları buluyor. İndirimlerden yararlanmak için belirlenen son tarih ise 5 Ağustos Perşembe günü.

İndirimlerde göze çarpan oyunlar ise şu şekilde:

Cyberpunk 2077 (Eski Fiyat: 249 TL - Yeni Fiyat: 166,83 TL)

Frostpunk (Eski Fiyat: 49 TL - Yeni Fiyat: 16,66)

NBA 2K21 (Eski Fiyat: 419 - Yeni Fiyat: 138,27)

Assassins Creed Valhalla + Watch Dogs Legion Bundle (Eski Fiyat: 495 - Yeni Fiyat: 272,25 TL)

Eğer siz de indirimlerden yararlanmak istiyorsanız tıklayarak Epic Games Store sayfasına gidebilirsiniz, keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle!

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Kaynak: Playerbros