Epic Games ve Microsoft arasında ipler gerilmeye devam ediyor! Epic Games, xCloud'a neden oyun sunmadığını açıkladı!
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Epic Games ve Microsoft arasında ipler gerilmeye devam ediyor! Epic Games, xCloud'a neden oyun sunmadığını açıkladı!

Epic Games ve Microsoft arasında ipler gerilmeye devam ediyor! Epic Games, xCloud'a neden oyun sunmadığını açıkladı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Epic Games, Microsoft'un oyun yayın platformu olan xCloud'da Fortnite'ı yayınlamayacağını duyurdu. Epic, neden Microsoft'un xCloud hizmetinde oyun yayınlamak istemiyor? Detaylar haberimizde!

Microsoft birçok oyun yayıncısı şirketten xCloud hizmetine yönelik önemli oyunlar alıyor. Epic Games'ten hiçbir şekilde oyun alamamasına yönelik ortaya atılan son bilgiye göre, platform xCloud'u rakip olarak gördüğünden oyunları sunmak istemiyor.

Epic Games iş geliştirme başkanı yardımcısı Joe Kreiner, Fortnite'ın neden xCloud'da mevcut olmadığına yönelik yaptığı açıklamada,"Microsoft'un xCloud ile yaptığı çabaları PC teklifimizle doğrudan rekabet olarak görüyoruz." dedi.

Amerika merkezli medya haber kaynağı The Verge'nin belirttiğine göre, Fortnite NVIDIA'nın GeForce Now hizmeti aracılığıyla kullanılabiliyor. Ayrıca platform, Epic Games Store'a özel oyunları oynamayı da mümkün kılıyor.

İkisi arasındaki kilit fark ise, NVIDIA'nın teklifiyle; Steam, Epic Games Store ve çevrimiçi mağazalardan satın alınan oyunlar oynanabiliyor.

MICROSOFT RAKİP OYUNLARIN OYNANMASINA İZİN VERMİYOR!

Xbox Cloud Gaming'te ise tam tersi bir durum söz konusu. Kullanıcılar tarafından yapılan tüm işlemler Microsoft üzerinden yapılmak zorunda, şirket rakip oyunların oynanmasına izin vermiyor.

Epic Games, Apple'ın iOS cihazlarda veya ödeme işleme platformlarında rakip uygulama mağazalarına izin vermesi gerektiğine inanıyor. Nihayetinde Epic Games'in, Apple'a açtığı davanın önünde bu meselelerin yattığı düşünülüyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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