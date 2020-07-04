Epic Games ücretsiz oyunları neler? Epic Games Store ücretsiz oyunları Killing Floor 2 konusu ne? Killing Floor 2 sistem gereksinimleri neler? Lifeless Planet konusu nedir? Lifeless Planet sistem gereksinimleri neler? The Escapists 2 konusu ne? The escapists 2 sistem gereksinimleri neler?

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 3 yeni oyun daha katıldı. Epic Games'in bu hafta vereceği ücretsiz oyunları haberimizin detaylarında.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. 9 - 16 Temmuz tarihleri arasında üç oyunu daha ücretsiz verecek. Oyuncular bugüne kadar GTA 5, ARK: Survival Evolved gibi önemli yapımları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekledi.

Bu hafta ücretsiz oyunlar arasında Killing Floor 2, Lifeless Planet: Premier Edition ve The Escapists 2 var.

KILLING FLOOR 2 KONUSU NE?

İlk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen oyun, bu hafta Epic Games Store'da ücretsiz olacak.Tek başınıza oynayabileceğiniz oyunu altı oyuncuya kadar oynayabilme şansınız vardır. Birinci şahıs nişancı video oyunu, biyoteknoloji firması olan Horzie'nin askeri klonlar yapmaya çalışmasıyla gelişen olayları konu edinir.

Birleşik Krallık'ta klonların serbest bırakılması Avrupa'da pek çok soruna neden olacaktır. Global bir krize sebep olacak bu durum iletişim sistemlerinin ve hükümetlerin çökmesine sebep olacaktır.

Dalgalara karşı savaşan oyuncular, her dalga geçtiğinde daha fazla düşmanla karşılaşacaktır.

KILLING FLOOR 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Killing Floor 2 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7, 8, 8.1 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8200 2.66GHz ya da Phenom II X2 545

Bellek: 3 GB RAM

Ekran kartı:GeForce GTS 250 ya da Radeon HD 4830

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Killing Floor 2 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz ya da AMD Phenom II X4 955

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: GeForce GTX 560 ya da Radeon HD 6950

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

LIFELESS PLANET KONUSU NEDİR?

Bir gezegende geçen simülasyon tadında olan oyun sizi bambaşka bir atmosfere sürükleyecek. Bir araştırmacı görevinde olacağınız oyunda gezegeni araştırmalısınız. Fakat bir kaza geçirmeniz sebebiyle uzay geminiz parçalanıyor. Yaşam içermeyen bir gezegende yalnızsınız. Oynayanların yorumlarına göre bir kitap gibi ilerleyen detaylı ve anlatımı güzel bir oyun.

LIFELESS PLANET SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Lifeless Planet en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows XP

İşlemci: Core 2 Duo

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 430 veya ATI

Bellek: 1500 MB RAM

900 MB boş alan

DirectX: 9.0c sürümü

Lifeless Planet tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 veya üstü

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 640 veya üstü

3000 MB RAM boş alan

DirectX: Sürüm 10

THE ESCAPISTS 2 KONUSU NEDİR?

Strateji oyunu kategorisinde olan Escapists 2'de hapishaneden kaçmaya çalışacaksınız. Yorumculara göre Prison Break'in oyun versiyonuna benzetilir.

THE ESCAPISTS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Escapists 2 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/8.1 ve Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core Duo E66002.4GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran kartı: Intel 4400

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB boş alan

The Escapists 2 tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/ 8.1 ve Windows 10 64-bit

İşlemci: i5-2500k/ 3.3GHz veya AMD FX 6300 3.5GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: GeForce GTX 750 veya AMD R7 370

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB

Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam edecek. Haberleri takipte kalarak pek çok oyunu kütüphanenize ekleme imkanı bulabilirsiniz.