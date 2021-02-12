Epic Games, ücretsiz oyun vermeye devam ediyor | 319 TL değerindeki iki oyun ücretsiz!

Oyun sektöründe bu sıralar firmalar yaptığı indirimlerle ismini duyuruyor. Uzun bir süredir verdiği ücretsiz oyunlarla kendi kitlesini oluşturan Epic Games, ücretsiz oyunlarına bir yenilerini ekliyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları neler?

GTA V gibi birçok oyunu ücretsiz hale getirirerek oyunseverlerin kullanımına sunan Epic Games, bu kez Steam'de toplam 319 TL değerindeki Rage 2 ve Absolute Drift oyunlarını ücretsiz vereceğini duyurdu. Kullanıcılar oyunları 18-25 Şubat tarihleri arasında Epic Games üzerinden ücretsiz satın alabilecek.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI İLE İLGİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

18-25 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olacak oyunlardan Rage 2'nin steam üzerindeki satış fiyatı 299 TL, Absolute Drift ise 20 TL'lik bir fiyatla satılıyor. Rage 2 oyununa Steam üzerinde ulaşmak isteyen oyuncular için ise 15 Şubat'a kadar yüzde 70'lik bir indirim mevcut.

Rage 2 ortalama bir sistem ihtiyacı duymaktadır, asteroittin dünya nüfusunun %80'ini ortadan kaldırması ve yaşayan insan sayısı giderek azalmasını konu olan birinci şahıs açısıyla oynadığımız açık dünya aksiyon oyunudur.

RAGE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

İşlemci: Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD R9 280 3GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Absolute Drift adından anlaşılacağı üzere drift yaparak keyifli vakit geçirilebilecek bir oyundur. 6 farklı kişiselleştirilebilen araba, 3 oyun modu, 34 farklı Driftkhana, Drifting ve Mountain Drifting seviyelerine ve birçok özelliği içeren sistem gereksinimleri düşük yarış oyunudur.

ABSOLUTE DRİFT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 (64-bit Sistemler)

İşlemci: Intel Core i3 2.2 GHz veya AMD eş değeri

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB RAM RAM Intel HD Graphics

Depolama: 350 MB kullanılabilir alan