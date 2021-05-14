Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor!

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın!

Steam'e rakip olmasıyla bilinen oyun platformu Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazacılığının son yıllarda gördüğü en büyük rekabetin ortaklarından biri olan Epic Games dur durak bilmeden ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Epic'in milyonlarca dolar para ödeyerek kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıttığı oyunlara bir yenisi daha eklendi.

The Lion's Song, Epic Games mağazasında artık ücretsiz. Oyunun normal değeri ise 13 TL. Ancak ücretsiz oyunları sürekli takip eden oyunseverler Epic Games'in son zamanlarda ücretsiz yaptığı oyunlara pek ilgiyle yaklaşmıyor. Epic Games'in ücretsiz olarak kullanıcılara sunduğu GTA V gibi büyük bir oyundan sonra bu denli mini oyunların ücretsiz olarak verilmesi oyuncuları pek tatmin etmiyor.

7 Temmuz 2016 tarihinde ilk kez piyasaya sürülen oyun bilgisayar dışında Nintendo Switch, Android ve iOS platformları üzerinden oynanabiliyor. Oyun her bölümde farklı bir karakterin işlendiği anlatıma dayalı bir macera oyunu.

Oyunun sistem gereksinimlerine isterseniz birlikte göz atalım.

Minimum Sistem Gereksinimleri

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: DIRECTX10 Uyumu

Hard Disk Alanı: 500 MB

Ek Not: Bu oyunu çalıştırmak için en az 1280×720 boyutlarında oynamalısınız.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Abdullah Gül Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Cemal Hünal Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 17:11:47. #1.16#

title