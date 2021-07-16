Epic Games, toplam fiyatı 99 TL olan 2 oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları Obduction ve Offworld Trading Company oldu. Toplam satış fiyatı 99 TL olan oyunlar, Epic Games Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor.

Obduction

Myst'in yapımcısı Cyan'dan bir bilim kurgu macerası. Evrende çok uzaklara kaçırılmış olarak, kendini Dünya'dan tek tük parçaların da olduğu yıkılmış bir uzaylı tabiatında bulursun. Keşfet, açığa çıkar, çöz ve eve dönmenin bir yolunu bul.

Obduction'ın tuhaf dünyaları; ancak sen araştırdıkça, keşfettikçe, ikna ettikçe ve ipuçlarını dikkate aldıkça sırlarını ortaya çıkarır. Sen, dünya dışı güzelliğin tadını çıkarırken ve esrarengiz manzaraları keşfederken, yaptığın seçimlerin önemli sonuçları olacağını unutma. Bu artık senin hikayen.

Offworld Trading Company

Mars'ta koloniler kuruldu. Şimdi Dünya'nın en büyük ticari devleri bu kolonileşmeyi destekleyecek şirketler kurmaya davet edildi. Civilization IV'ün baş tasarımcısı Soren Johnson tarafından geliştirilen bu hızlı ekonomiyle ilgili gerçek zamanlı strateji oyununda pazara hükmetmek için kıyasıya bir mücadele veriliyor.

Silahların tabanca veya bombalar değil, pazar güçlerin. Kazanmak için çıkaracağın kaynaklar, satacağın ve alacağın mallar, gezegenin heyecan verici yeraltı dünyasıyla etkileşimin ve hangi stokları ne zaman alacağın ile ilgili zorlu kararlar vermelisin.

22.07.2021 tarihi saat 18: 00'a kadar oyunları kütüphanenize eklemeniz gerekiyor, aksi takdirde ücretsiz olarak sahip olamazsınız. Oyunun Epic Games Store sayfasına ulaşabilir ve ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros