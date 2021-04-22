Epic Games toplam fiyatı 154 TL olan 2 oyunu ücretsiz veriyor
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Epic Games toplam fiyatı 154 TL olan 2 oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games toplam fiyatı 154 TL olan 2 oyunu ücretsiz veriyor
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Toplam değeri 154 TL olan 2 oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Her hafta birbirinden farklı oyunlar dağıtan Epic Games, bu haftaki bedava oyunlarını duyurdu. Epic Games, toplam fiyatı 154 TL olan Alien: Isolation ve Hand of Fate 2? adlı oyunları ücretsiz yaptı.

Toplam değeri 154 TL olan oyunlar şöyle:

– 103,71 TL

? – 49 TL

Bu iki ücretsiz oyuna sahip olmanız için yapmanız gerekenler çok basit. Yukarıda yer alan oyunların üzerine tıklayarak Epic Games'e giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra oyunları teker teker kütüphanenize eklerseniz, oyunlar kalıcı olarak sizin olacak.

29 Nisan 2021 tarihi saat 18: 00'a kadar oyunları kütüphanenize eklemeniz gerekiyor, aksi takdirde ücretsiz oyunlara sahip olamazsınız.

Alien: Isolation

Hand of Fate 2?

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Kaynak: Playerbros

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