Epic Games'ten sanal insan teknolojisi: MetaHuman Creator

Epic Games, yeni geliştirilen teknolojisi MetaHuman Creator'ı tanıttı. Yeni teknoloji ürünü, sanal olarak sunulacak ve son derece gerçekçi yüzler yaratmaya olanak sağlayacak.

Unreal Engine tabanlı olan MetaHuman Creator, ortaya koyduğu sonuçlarla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Epic Games, bu teknolojisiyle beraber; çok gerçekçi insan yüzleri, gerçekçi vücut hareketleri ve yüz animasyonlarını kusursuzayakın sunmaya olanak sağlayacak yeni bir araç ortaya koydu.

EPIC GAMES METAHUMAN CREATOR'I TANITTI

Epic Games'in, bu projesi sadece yüzdeki ayrıntılarla sınırlı kalmayacak, saç ve giyim dahil olmak üzere oluşturulmak istenen animasyona basit bir biçimde sahip olunabilecek. Proje tamamlandığında geliştiriciler karakteri bir oyuna kolayca aktarabilecek.

Epic Games, MetaHuman Creator'u 2021 yılı içersinde yayınlamayı planlıyor. Tam tarih ise henüz belli değil.