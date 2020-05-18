Epic Games Tarafından Dağıtılan Oyunların Toplam Değeri Ortaya Çıktı Geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak sunmaya başladığı Grand Theft Auto V ile oldukça büyük bir oyuncu kitlesini platformuna çeken Epic Games düzenlediği bu kampanya ile birlikte dünyanın dört bir yanında ses getirmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak sunmaya başladığı Grand Theft Auto V ile oldukça büyük bir oyuncu kitlesini platformuna çeken Epic Games düzenlediği bu kampanya ile birlikte dünyanın dört bir yanında ses getirmeyi başardı. Peki Epic Games tarafından bugüne kadar dağıtılan oyunların toplam değeri ne kadar? Merak edilen bu sorunun cevabı ortaya çıktı!

Epic Games Tarafından Dağıtılan Oyunların Toplam Değeri Ne Kadar?

Steam ile büyük bir rekabet içerisinde bulunan Epic Games diğer platformlara nazaran uygun fiyatlar, büyük indirimler ve iddialı ücretsiz oyunlar ile öne çıkmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara ve incelemelere göre platform, bugüne kadar yaklaşık 2,000 dolar değerinde ücretsiz oyunu oyuncularla buluşturdu.

Günümüz kuru ile yaklaşık olarak 14,000 TL eden bu oyunların hepsinin kalıcı oyunlar olduğunu, bir kere alan kişilerin kütüphanelerinde kalmaya devam ettiğini vurgulayalım. Yani iki yıl gibi bir süredir platforma üye olan ve tüm fırsatları yakalayan oyuncular 2,000 dolarlık fırsatlardan yararlandı diyebiliriz.

Eğer ücretsiz olarak sunulan GTA 5'i hala kütüphanenize eklemediyseniz 21 Mayıs tarihine kadar zamanınız olduğunu hatırlatalım. Peki siz Epic Games hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen dönemlerde Steam için daha sıkı bir rakip haline gelmeyi başarabilecek mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.