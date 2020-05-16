Epic Games Store'un Sıradaki Ücretsiz Oyunları Sızdırıldı
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Epic Games Store'un Sıradaki Ücretsiz Oyunları Sızdırıldı

Geride bıraktığımız hafta için, Epic Games tarafından yapılan şova sahne olmuştu. Bunun başında ise Grand Theft Auto 5 oyununun ücretsiz olarak dağıtımda oluşu var.

Epic Games Store'un Sıradaki Ücretsiz Oyunları Sızdırıldı
16.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:47

Geride bıraktığımız hafta için, Epic Games tarafından yapılan şova sahne olmuştu. Bunun başında ise Grand Theft Auto 5 oyununun ücretsiz olarak dağıtımda oluşu var. Bu hamle ile çıta çok yukarılara çekilmişken, haliyle önümüzdeki haftanın ücretsiz oyununu da daha şimdiden merak eder olduk. İnternette dolanmaya başlayan bir ekran görüntüsü, beklentilerin karşılanacağının işareti gibi görünüyor.

Epic Games Store'un sıradaki ücretsiz oyunları hangileri olacak?

Şu anda Epic Games Store mağazasına girdiğinizde, önümüzdeki hafta hangi oyunun ücretsiz sunulacağının belli olmadığını görebilirsiniz. Çünkü aşina olunan şekilde yine GİZEMLİ OYUN olarak görünüyor. Muhtemelen yine büyük bir bomba patlayacak ve bunun hazırlığı yapılıyor.

Bahsi geçen gizemli oyunun ne olduğuna dair bir tahminde bulunmak elbette zor ama eğer aşağıdaki ekran görüntüsü gerçeği yansıtıyorsa, heyecanlanmak ve önümüzdeki haftayı iple geçmek için geçerli bir sebep olabilir. Hatta sonraki iki haftayı da.

Sizin de göreceğiniz üzere 21 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Civilization VI, 28 Mayıs - 4 Haziran 2020 tarihleri arasında Borderlands: The Handsome Collection ve 4 - 11 Haziran 2020 tarihleri arasında da Ark: Survival Evolved oyunlarının ücretsiz olarak dağıtılacağı görülebiliyor.

Şimdilik bu ekran görüntüsünün gerçek olup olmadığına dair destekleyici bir yorum bulunmamakta. Diğer bir deyişle, gerçek çıkma olasılığı da sahte çıkma olasılığı da yarı yarıya ihtimal. Eğer gerçek ise, zaten aktif olmaları öncesinde Grand Theft Auto 5 öncesinde olduğu gibi çeşitli iddialar ve sızıntılar ile karşılaşırız. Hep birlikte gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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